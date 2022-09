Intel ontwierp de processoren op basis van de bestaande 12th Gen Core-architectuur. De nieuwe versies zijn geoptimaliseerd voor edge en IoT.

De nieuwe processoren behoren tot de Alder Lake-serie. Intel beschreef de release op de website. “Het nieuwste lid combineert de prestaties en voetafdruk van onze 12th Gen Core mobile-processoren met de LGA socket-flexibiliteit van onze 12th Gen Core desktop-processoren”, aldus de organisatie.

Intel claimt dat de chips kleinere vormfactorontwerpen mogelijk maken. AI interferencing stelt gebruikers in staat om data in edge-omgevingen te analyseren, aldus website The Register.

“De release is voorzien van onze hybride architectuur met Intel Thread Director en een geïntegreerde PCH, plus geïntegreerde Intel Iris Xe graphics met maximaal 96 graphics execution units en vier display pipes. Dat alles binnen een vermogensbereik van 12W tot 65W voor de processor, en 15W tot 45W voor het basisvermogen.”

Tot 32 procent effectiever

De 15W-onderdelen beschikken over maximaal 10 CPU cores. De 45W-onderdelen beschikken over 8 tot 14 cores. Maximaal zes van de cores zijn multi-threaded performance cores (P-cores). Maximaal acht van de cores zijn single-threaded efficiency cores (E-cores). De Intel Thread Director-functie maakt het mogelijk om de prestaties van threads te monitoren en workloads optimaal onder cores te verdelen.

Volgens Intel draaien single-thread workloads tot 32 procent effectiever dan op 10th Gen Core desktop-processoren. Multi-thread prestaties zouden 27 procent hoger liggen.

Jeni Panhorst, Intel VP en general manager van de Network and Edge Compute Division, stelt dat de nieuwe processoren geschikt zijn voor een scala aan industrieën. “Edge-omgevingen groeien naarmate de digitalisering van bedrijfsprocessen versnelt”, vertelde Panhorst. “De behoefte om edge-gegevens lokaal te verwerken en analyseren groeit mee.”