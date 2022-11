Intel voert de productie van Sapphire Rapids-processors op om de lanceringsdeadline van 10 januari 2023 te halen. Marktonderzoekers waarschuwden onlangs voor vertragingen wegens productieproblemen, maar Intel liet in een verklaring aan Techzine weten dat de productie op schema is.

Sapphire Rapids-processors zijn de nieuwste serverprocessors in het aanbod van Intel. In de afgelopen jaren liep de serie meerdere vertragingen op. De processors zouden aanvankelijk in 2021 beschikbaar worden, maar de lancering werd naar 2022 vertraagd. Inmiddels is het einde van het jaar in zicht. De processors zijn nog steeds niet verkrijgbaar.

Intel maakte op 1 november bekend dat de serie op 10 januari 2023 wordt gelanceerd. Na de aankondiging publiceerde marktonderzoeker TrendForce een analyse van het nieuws. De organisatie beschreef dat Intel kampt met productieproblemen. TrendForce suggereerde dat de lancering wegens de problemen werd vertraagd.

We behandelden de analyse van TrendForce in een artikel. Intel heeft onlangs op het bericht gereageerd. De organisatie liet in een verklaring aan Techzine weten dat de productie wordt opgevoerd om de deadline van 10 januari 2023 te halen. Intel verwacht dat de serverprocessors vanaf dat moment algemeen beschikbaar worden. Er is geen nieuwe vertraging in zicht.

Intel Sapphire Rapids en AMD Epyc 4

De Sapphire Rapids-serie is van strategisch belang. Terwijl Intel naar de deadline toewerkt staat AMD op het punt om zijn nieuwste serverprocessors te lanceren. Naar verwachtingen wordt de AMD Epyc 4-serie voor het einde van de maand beschikbaar.

De serie staat ook wel bekend als Genoa. De vertraging van Sapphire Rapids is gunstig voor AMD. Zowel Sapphire Rapids als Epyc 4 hebben een x86-architectuur. De series zijn directe concurrenten.

Onderzoekers van TrendForce verwachten dat sommige fabrikanten en cloudproviders voor AMD zullen kiezen vanwege de vertraging van Sapphire Rapids. De organisatie voorspelt dat het aandeel van AMD op de markt voor serverprocessors in 2023 naar 22 procent groeit.

