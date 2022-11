De nieuwe Sparrow-robot van Amazon is in staat om miljoenen verschillende goederen op te pakken en te categoriseren. Het model gaat diverse banen automatiseren. De e-commercegigant staat onder druk om logistieke kosten te verlagen. De vervanging van magazijnmedewerkers staat centraal in de strategie.

Volgens de organisatie is Sparrow de eerste robot die voorwerpen in magazijnen kan vinden, selecteren en verwerken. De taak was tot nu toe weggelegd voor magazijnmedewerkers van Amazon. De robotarm gebruikt computer vision-technologie om kleine voorwerpen te detecteren en op te halen. Het model werd donderdag geïntroduceerd op een evenement in Boston.

Amazon op onbekend terrein

De e-commerce gigant beweert dat de bot “ten goede” komt aan personeel. Volgens Amazon stelt Sparrow medewerkers in staat om minder monotone werkzaamheden uit te voeren. In werkelijkheid is het personeelsbestand van Amazon tussen maart 2022 en september 2022 met bijna 100.000 medewerkers gekrompen. Een van de oorzaken is robotisering.

Terwijl Amazon de magazijnbot lanceert staat het bedrijf onder druk om de uitgaven in het online retail-segment te verlagen. Online retail was de basis was voor het imperium van Jeff Bezos, maar Amazon slaagde er niet in om het segment in 2022 te groeien.

Vorige maand waarschuwde het bedrijf voor een afname in consumentenuitgaven. Amazon kondigde omzetvoorspellingen aan die ver achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street. De organisatie is een van de vele grote technologiebedrijven die investeerders in de afgelopen maanden heeft moeten teleurstellen.

Kosten besparen

De groeiambities van Amazon werden gedwarsboomd door slechte retailprestaties. Ten minste 50 Amerikaanse magazijnen zijn opgeschort of buiten gebruik gesteld. Het personeelsbestand kromp van 1,62 miljoen in maart naar 1,54 miljoen in september.

Het bedrijf probeert zijn logistieke uitgaven met miljarden dollars te verminderen. Amazon maakte onlangs een tijdelijke wervingsstop bekend, het onderdeel van een grotere kostenbesparingsstrategie.

De e-commerce gigant bracht robots naar magazijnen in 2012, toen het Kiva overnam voor 775 miljoen dollar. Een van de eerste robotmodellen was verantwoordelijk voor het verplaatsen van stellingkasten.

