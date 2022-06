Binnenkort vind je een volledig autonome robot in de magazijnen van Amazon. Volgens de organisatie is de robot niet bedoeld om mensen te vervangen, maar om het werk veiliger te maken. In de Verenigde Staten lopen magazijnmedewerkers van Amazon bijna twee keer zoveel risico op ernstige ongelukken als de medewerkers van concurrenten.

Amazon gebruikt ruim 520.000 robots wereldwijd. De bestaande modellen werken uitsluitend in afgebakende zones. De nieuwe robot, Proteus, is het eerste model dat vrij beweegt en pakketten verplaatst.

De bestaande robots hebben diverse functies. Sommige modellen vervoeren massale opslagcontainers in een omheind gebied. Vaak navigeren de machines met behulp van 2D-barcodes. Wil een medewerker artikelen uit de opslagcontainers halen en verplaatsen, dan roept de medewerker een zogenaamde Amazon GoCart op.

Amazon heeft nog nooit met autonome robots in vrije zones gewerkt. Daar komt verandering in. Proteus helpt bij het sorteren en verplaatsen van pakketten, wat momenteel door werknemers wordt gedaan. Volgens Amazon is het niet de bedoeling om werknemers te vervangen, maar om riskante taken over te nemen.

De organisatie staat onder druk in de VS. Op Amerikaanse locaties van Amazon lopen magazijnmedewerkers een verhoogd risico op ernstige ongelukken. Dat blijkt uit een recent onderzoek van vakbondcoalitie Strategic Organizing Center (SOC). 6 op de 100 magazijnmedewerkers belandde in 2020 in een ernstig ongeval — bijna 80 procent meer dan andere werkgevers in de sector.

Proteus en Cardinal

In een demonstratievideo is te zien hoe een Proteus-robot door een ongemarkeerd magazijn rijdt en automatisch afremt wanneer het een persoon herkent.

Naast Proteus introduceert Amazon een reeks nieuwe Cardinal-robots. Cardinal-robots hebben een kraan om artikelen van transportbanden te sorteren.

