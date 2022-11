Lucia, de grootse Belgische high-performance computing-supercomputer, is recent neergezet en ingehuldigd in de Waalse stad Charleroi. De op HPE-technologie gebaseerde HPC-supercomputer levert Petaflops aan rekenkracht.

De nieuwe HPC-supercomputer in Charleroi is een initiatief van de Waalse deelregering uit 2020. De eigenaar van de supercomputer is simulatie- en digital twin-specialist Cenaero. Lucia is de opvolger van de bestaande Belgische supercomputeromgeving Zenobe, schrijft DataNews.

Deze laatste supercomputer is sinds 2014 in gebruik bij het Aeronautical Research Center op de Aéropole de Gosselies. In totaal heeft de nieuwe HPC-supercomputer 14,5 miljoen euro gekost.

Configuratie Lucia

De nieuwe HPC-supercomputer in Charleroi bestaat uit een HPE Apollo 6500-serveromgeving die is samengesteld uit drie nodes. De drie nodes beschikken over 725 AMD EPYC 7513-processors. De eerste node biedt 1,1 Petaflops, de tweede 2,72 Petaflops en de derde 0,19 Petaflops aan rekenvermogen.

Daarnaast heeft de Belgische supercomputer Nvidia A100 accelerators, 121 TB aan RAM, 3 PB aan disk storage en 4 PB aan archiveringsruimte. Een Mellanox HDR Infiniband interconnect verbindt alle toepassingen met elkaar.

In februari 2023 operationeel

De nu geïnstalleerde Lucia-supercomputer moet de werkzaamheden van Zenobe zo vroeg als februari 2023 gaan overnemen. Hierdoor kunnen de huidige 300 gebruikers van Zenobe, grotendeels uit de universitaire onderzoekswereld en het bedrijfsleven, hun rekenwerkzaamheden voortzetten en uitbreiden. De nieuwe HPC-supercomputer moet vooral geschikt zijn voor het uitvoeren van modelleringswerkzaamheden.

