Om AI-start-ups in Europa een betere kans te geven, stelt de Europese Unie supercomputers beschikbaar. Om de toestellen te mogen gebruiken, moeten de AI-start-ups wel voldoen aan de aankomende AI Act.

De supercomputers van de Europese Unie zullen binnenkort inzetbaar zijn door een groter publiek. Start-ups krijgen namelijk de kans om de toestellen in te zetten voor het trainen van modellen die AI-producten of -tools aandrijven.

De supercomputers zijn verdeeld over Europese landen en zijn vaak in dienst gesteld in onderzoeksinstituties. Het gaat om een totaal van acht supercomputers, waar binnekort de nog krachtigere supercomputers Jupiter in Duitsland en Jules Verne in Frankrijk aan worden toegevoegd.

‘Verantwoordelijk’

Het gebruik van de supercomputers is toegestaan voor ‘verantwoordeljke’ AI-start-ups. Een bedrijf voldoet aan de criteria als het zich houdt aan de EU AI Pact. Een voorloper op definitieve wetgeving die volgt in 2025, aangezien de AI Act momenteel nog in de ontwerpfase zit.

De voorwaarden zullen beschreven worden in het programma ‘HPC access for AI startups’, waarin HPC verwijst naar de high performance computing supercomputers. Ursula von der Leyen, Voorzitter van de Europese Commissie, verduidelijkte woensdag tijdens de voorstelling van het programma dat de EU zich baseerde op het bestaande EuroHPC Access Calls.

Lees ook: Gebrek aan supercomputers houdt doorbraken in de medische wereld tegen

Pleidooi voor globale samenwerking

De EU is al een tijdje aan het werken aan regels om te kunnen garanderen dat AI-producten en -tools binnen de EU veilig zijn. Von der Leyen wil het wetgevingsgebied echter vergroten en probeert buitenlandse autoriteiten aan te wakkeren om samen te werken: “We moeten onze krachten ook bundelen met onze partners om een globale aanpak te verzorgen om de impact van AI in onze samenlevingen te begrijpen. Denk eens aan de onschatbare bijdrage van het IPCC voor het klimaat, een wereldwijd panel dat beleidsmakers van de nieuwste wetenschappelijke inzichten voorziet. Ik geloof dat we een soortgelijk orgaan voor AI nodig hebben dat handelt over de risico’s en de voordelen ervan voor de mensheid. Met wetenschappers, techbedrijven en onafhankelijke experts aan tafel.”

Lees ook: AI Act: een wetgeving die altijd moet bijbenen met een nieuwe werkelijkheid