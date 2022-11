Nokia en KPN hebben in een test in Rotterdam een bandbreedtesnelheid van 20 Gbps via glasvezel gerealiseerd. Dit met behulp van de 25G PON-technologie van Nokia.

In de test, die werd uitgevoerd met behulp van het Caresse-dierenhospitaal in Rotterdam, slaagden de telecomoperator en de netwerktechnologieleverancier erin medische beelden met een symmetrische upload- en downloadsnelheid van 20 Gbps via glasvezel naar een cloudomgeving te versturen. In de test werden bijna 100 medische beelden van ieder 30 MB per seconde verstuurd. Normaal haalt het KPN glasvezelnetwerk 1 Gbps aan snelheid.

Gebruikte Nokia-technologie

Voor de test werd de 25G Passive Optical Network (PON)-technologie gebruikt. Via deze technologie loopt de glasvezelverbinding in de meterkast via splitters naar een centrale. Dit leidt tot minder energieverbruik en ook minder benodigde straatkasten.

Met behulp van Nokia’s eigen Quillon-processor in zogenoemde Multi-PON line-kaarten en glasvezelmodems kan de technologie op dezelfde glasvezelverbinding werken als GPON en XGS-PON-technologie. Hierdoor is het mogelijk meer diensten met de juiste daarvoor geschikte technologie aan te bieden. Ook wordt de technologie door dezelfde access node van de benodigde energie voorzien.

Implementatie

Hoewel het hierbij om een test gaat, heeft KPN nog niet bekendgemaakt wanneer het de 25G PON-technologie in zijn glasvezelnetwerk gaat gebruiken. De telecomoperator hoopt deze transmissietechnologie in de nabije toekomst aan klanten beschikbaar te stellen. Een concrete datum hiervoor wordt niet gegeven.

