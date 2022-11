KPN heeft de vergaderoplossing Speaksee toegevoegd aan zijn zakelijke portfolio. Hiermee wil de telecomaanbieder doven en slechthorenden helpen zo makkelijk mogelijk deel te nemen aan groepsgesprekken. KPN probeert inclusiviteit op de werkvloer te verhogen.

Nederland kent ruim 1,5 miljoen dove en slechthorende inwoners. Voor deze groep kan het lastig zijn om groepsgesprekken en vergaderingen te volgen. Dit kan er onder meer voor zorgen dat de groep zich buitengesloten voelt en onvoldoende kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

Speaksee vertaalt spraak naar tekst

Speaksee moet hiervoor een oplossing bieden. De technologie werd ontwikkeld met behulp van crowdfunding. De wifigebaseerde microfoonkit maakt groepsgesprekken en vergaderingen toegankelijk voor doven en slechthorenden door spraak met behulp van AI in real-time om te zetten naar tekst. De microfoons filteren achtergrondgeluiden, waardoor de spraakherkenning tot 95 procent accuraat is. Ook is het mogelijk om spraak direct te vertalen naar een andere taal.

De tekst wordt weergegeven in een speciale app voor verschillende devices. Voor iedere deelnemer van de groepsgesprekken en vergaderingen wordt spraak als tekst in een gekleurde ‘ballon’ weergegeven.

KPN gebruikt oplossing zelf

De oplossing is uitgebreid door KPN getest. Ook eigen medewerkers gebruiken de oplossing voor hun werkzaamheden. “Speaksee biedt doven en slechthorenden de mogelijkheid om volledig mee te doen op het werk”, vertelde Ronald Nieuwenhuis, verantwoordelijk voor Inclusiviteit & Sociaal Ondernemen bij KPN.

“Vergaderingen, overleggen en lunchpauzes worden met de microfoonkit toegankelijker en geven het gevoel erbij te horen. Deze innovatieve applicatie past bij ons bedrijf waarin we staan voor een verbonden samenleving, waarin iedereen – binnen of buiten KPN – zelfredzaam is en mee kan doen.”

Speaksee is per direct beschikbaar bij KPN Zakelijk.