KPN gaat de komende drie jaar nog eens ruim 4,5 miljard investeren in zijn Connect, Activate & Grow-strategie voor het verbeteren van de nationale infrastructuur. Het merendeel van dit bedrag is gereserveerd voor een verdere uitrol van het glasvezelnetwerk.

KPN is in rap tempo bezig met Nederlandse huishoudens van een glasvezelaansluiting te voorzien. Tegen 2026 moet ongeveer 80 procent van de Nederlandse huishoudens op zijn glasvezelnetwerk zijn aangesloten. Dat komt in cijfers overeen met een uitbreiding van twee miljoen extra glasvezelaansluitingen ten opzichte van de momentele toestand.

Op dit moment zijn dat er 4,7 miljard glasvezelaansluitingen. De telecomoperator wil de opschaling naar eigen zeggen realiseren door het merendeel van zijn nu aangekondigde extra investeringen, van ruim 4,5 miljard euro, te reserveren.

Binnen de update van de Connect, Acivate & Grow-strategie kondigt KPN ook zakelijke updates aan. Er komt namelijk een verbetering van de klantervaring en een uitbreiding van het mkb-aanbod met onder meer cloud-, security- en werkplek-oplossingen en -toepassingen.

Grootzakelijke klanten krijgen met Smart Combinations de beschikking over nieuwe toepassingen als Private Campus, Multi Cloud, Data Services Hubs en IoT-toepassingen.

Overige investeringen

Andere investeringen worden onder meer gedaan in de verdere verduurzaming van het KPN-dienstenaanbod, het aanbieden van zogenoemde ‘Huishouden 3.0’-oplossingen en in cybersecurity.

