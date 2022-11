Initeam neemt de Nederlandse branchegenoot All Automation Service over. Hiermee wil de Belgische ERP-speler en aanbieder van infrastructuur- en clouddiensten zijn voetafdruk in Nederland uitbreiden.

De overname van de Nederlandse aanbieder van netwerkbeheer, softwareontwikkeling, webdesign en cybersecurity, waarover geen financiële details bekend zijn gemaakt, moet Initeam meer vaste grond onder de voeten geven in Nederland. Het Belgische bedrijf was al een tijdje op zoek naar uitbreiding van de activiteiten. Eerst in eigen land, totdat het in gesprek kwam met All Automation Service uit Aalsmeer.

Meer expertise

Naast een sterkere presentie op de Nederlandse markt, moet de overname ook de expertise van beide bedrijven verder uitbreiden. Het gezamenlijke bedrijf moet uitgroeien tot een one-stop-shop voor vragen rondom infrastructuur, netwerken, cybersecurity en cloudgebaseerde zakelijke software, laat Initeam weten.

Continuïteit gewaarborgd

De Nederlandse IT-dienstverlener is ook zeer tevreden over de overname door de Belgische branchegenoot. Hierdoor is de continuïteit van het bedrijf voor de langere termijn veilig gesteld. Daarnaast wordt verwacht ook dat een harmonieuze uitwisseling van tools en ‘best practices’ in een hoger serviceniveau naar klanten gaat resulteren, zo geeft eigenaar en manager Bob Visser van All Automation Service aan.

De overname is sinds medio juli dit jaar officieel. Beiden bedrijven blijven onder eigen naam actief en veranderen niet van vestiging. Door de overname bieden beide bedrijven wel inmiddels elkaars diensten aan.

