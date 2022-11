Linux-chef Linus Torvalds waarschuwt dat de ontwikkelingscyclus van Linux 6.2 overlapt met Kerstmis. Developers worden verzocht om hun werk vóór de feestdagen af te ronden.

Torvalds deelde de waarschuwing in een wekelijkse ontwikkelingsupdate. In hetzelfde bericht werd de release candidate voor Linux 6.1 aangekondigd.

Torvalds had verwacht dat de bijdragen van developers zouden afnemen in de dagen rond Thanksgiving. In werkelijkheid werkten velen op het gebruikelijke tempo door.

“Het einde van de week was niet anders dan normaal”, schrijft Torvalds. “Net zoals altijd ontving ik de meeste bijdragen op vrijdag. ’s Weekends vertraagde het nauwelijks. Het was net niet comfortabel. Alles had iets rustiger moeten gaan.”

Om het probleem tijdens de feestdagen te voorkomen vroeg Torvalds aandacht voor het ‘merging window’ van Linux 6.2, een periode van twee weken waarin developers hun bijdragen voor de volgende versie moeten indienen.

“Het merging window overlapt met de kerstdagen”, schrijft Torvalds. “Ik wil dat al het werk vóór die tijd is gedaan — niet terwijl jullie eierpunch drinken en gestrest zijn over het seizoen.”

Tijdlijn

De Linux-chef wil de achtste release candidate op volgende week zondag afronden. Versie 6.1 wordt een week later verwacht. Vervolgens zou het merging window voor 6.2 op eerste kerstdag sluiten.

Normaliter werkt Torvalds op zondagen door, maar de hoofdontwikkelaar heeft duidelijk geen tijd en zin om tijdens Kerstmis aan het project te denken. Tijdens Thanksgiving bleek dat sommige ontwikkelaars het prima vinden om op een feestdag door te gaan.

Tip: Stabiele versie van Linux 6.0 is algemeen beschikbaar