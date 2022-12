NTT Data gaat datacenters uitrusten met robots om menselijk inspectiewerk te automatiseren.

De nieuwe robots worden in eerste instantie uitgerold in de Japanse datacenters van NTT Data. Het bedrijf is van plan om de technologie op de lange termijn as-a-service aan te bieden.

De robots gebruiken 4K-camera’s om apparatuur in serverracks te controleren en fouten te rapporteren. De technologie werd van augustus 2022 tot november 2022 getest. De proefperiode was een succes. NTT Data verwacht de robots op de korte termijn uit te rollen.

Inspectierobots

Volgens NTT Data besparen de robots dagelijks één tot twee uur aan menselijk routinewerk. NTT Data beweert dat de robots tot 80 procent van alle inspectiewerkzaamheden kunnen overnemen. AI-gebaseerde software stelt de robots in staat om belangrijke taken te prioriteren.

Alibaba werkt al jaren met datacenterrobots. De systemen van de cloudgigant zijn in staat om schijven in serverracks te verwisselen. Het lijkt erop dat de robots van NTT Data voornamelijk zijn gespecialiseerd in inspecties.

Toekomstplannen

NTT Data rolt de robots aanvankelijk in Japanse datacenters uit. De organisatie wil de technologie mettertijd als dienst aanbieden. NTT Data bevestigde niet of de robots een verschijning maken in een van de andere 20 datacenters die het wereldwijd beheert.

Het grootste verkoopargument is dat de robots een snelle, betaalbare manier bieden om datacenterinspecties uit te voeren. Volgens NTT Data is automatisering bijzonder belangrijk voor datacenters vanwege het wereldwijde tekort aan hoogopgeleide arbeidskrachten.

