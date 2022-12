QNAP introduceert een Layer 2 rackmount switch met zes 2,5GbE- en vier 10GbE-ingangen. De zogeheten QSW-M2106PR-2S2T is half zo breed als een standaardmodel. De meeste ingangen ondersteunen PoE. QNAP ontwierp het model voor midden- en kleinbedrijven.

De halve breedte maakt het mogelijk om twee switches in een enkele server bay te monteren. Klein is fijn, maar veel bedrijven zullen aan een enkel model genoeg hebben. De switch biedt zes 2,5GbE PoE-, twee 10GbE PoE- en twee 10GbE SFP-ingangen.

Elke PoE-ingang levert 90 watt voor een totaal van 310 watt. Dat is in de meeste gevallen voldoende voor alle aangesloten access points en routers, waaronder wifi 6E- en wifi 7-modellen. De switch ondersteunt Layer 2 management. Besturingssysteem QSS maakt het mogelijk om het model op afstand te beheren.

Naast netwerkbeheer stelt QSS gebruikers in staat om de PoE-ingangen en energietoevoer te beheren. Gebruikers kunnen de toevoer inplannen, prioriteren en automatisch in- of uitschakelen. Layer 2-managementfuncties zijn in dezelfde omgeving beschikbaar, waaronder Link Aggregation, Quality of Service, VLAN en IGMP snooping.

Geluid en security

QNAP integreerde een reeks securityfuncties. Flow Control balanceert verkeer tussen zenders en ontvangers om opstoppingen te voorkomen. ACL filtert packets op basis van policies, vergelijkbaar met een firewall. LDDP stelt aangesloten apparaten in staat om vrijuit systeemgegevens te delen, een handige functie voor troubleshooting.

De organisatie stelt dat het model stilletjes draait, ook onder een volle lading. Je zou verwachten dat de halve breedte het geluidsniveau beïnvloedt, maar dat is volgens QNAP niet of nauwelijks aan de orde. De QSW-M2106PR-2S2T is vanaf nu verkrijgbaar.

