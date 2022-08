QNAP lanceert ADRA Network Detection and Response (NDR), een softwareoplossing voor ransomwarepreventie. De software draait op de QGD-1600P en QGD-1602P, twee bestaande netwerkswitches. Na een installatie zijn de switches in staat om ransomware via netwerkverkeer te herkennen en blokkeren.

QNAP levert NAS-apparaten, netwerkswitches en routers. De meeste producten hebben geïntegreerde veiligheidsmaatregelen. Afzonderlijke securitylicenties zijn zeldzaam. Met de lancering van ADRA NDR neemt QNAP een grote stap.

De securitysoftware is apart beschikbaar voor de QGD-1600P en QGD-1602P, twee bestaande netwerkswitches. “Zo kun je de QGD-switches omzetten naar cyberbeveiligingstoepassingen”, vertelt QNAP Product Manager Frank Liao. QNAP ontwierp ADRA NDR om ransomware te herkennen en blokkeren.

Van switch naar security appliance

De QGD-1600P en QGD-1602P werden in respectievelijk 2019 en 2020 gelanceerd. QNAP positioneerde elk apparaat als een switch. Beide modellen bieden GbE- en PoE-poorten voor netwerk-, storage- en PoE-apparaten. De software en het netwerkverkeer van aangesloten apparaten zijn met een centraal interface te beheren.

ADRA NDR breidt de functie van beide switches uit. Na een installatie zijn de switches in staat om ransomware te herkennen. De software analyseert verdacht netwerkverkeer en draait een risicoscore uit. Ernstige signalen worden automatisch geblokkeerd.

ADRA NDR vervangt geen netwerkconfiguraties. Organisaties kunnen de software installeren zonder de bestaande netwerkinfrastructuur te verstoren. Wat dat betreft is ADRA NDR een uitbreiding. Het verkeer van aangesloten apparaten wordt gescreend. De software ondersteunt devices van QNAP én derde partijen.

Waarom?

Ransomware is een groeiend probleem voor QNAP. Organisaties met NAS-apparaten en kwetsbare configuraties zijn een lucratief doelwit voor ransomwaregroepen. In januari 2022 analyseerden securityonderzoekers 130.000 devices van QNAP. 5.000 devices bleken met malware geïnfecteerd. Vorige maand waarschuwde QNAP voor een stijgend aantal Checkmate ransomware-aanvallen.

Volgens QNAP is ADRA NDR op basis van praktijkervaring ontwikkeld. De software is een sterke beveiligingsoptie voor klanten die opslagapparaten met de QGD-1600P en QGD-1602P beheren. ADRA NDR is vanaf nu verkrijgbaar via een afzonderlijke licentie.