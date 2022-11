Met de update van zijn virtualisatiesoftware voor Apple Fusion zorgt VMware dat ook Arm-gebaseerde Mac-apparaten worden ondersteund.

Volgens VMware moet de introductie van VMware Fusion 13 en de VMware Fusion Pro Player nu Windows 11-ondersteuning bieden voor zowel op Intel als op Arm gebaseerde Apple Silicon-processors. Hiermee moet het makkelijker worden voor laptops en pc’s die deze processors aan boord hebben om Windows 11 of andere besturingssystemen te draaien naast of in plaats van macOS.

Nieuwe virtuele TPM

VMware Fusion 13 biedt ondersteuning voor Windows 11 virtuele machines (vm’s). Hiervoor is onder meer een nieuwe Virtual Trusted Platform Module (2.0) geïntegreerd. Deze virtuele TPM 2.0 wordt herkend als een gevalideerde TPM. De TPM kan aan iedere vm worden toegevoegd. Het slaat de inhoud op in een versleutelde sectie van de vm-bestanden, waardoor de ‘secure enclave’ wordt beveiligd en ‘hardware-tpm functionality parity’ wordt geleverd.

Ook is er een nieuwe versleutelingsmethode toegevoegd die deze TPM moet ondersteunen. De versleutelingsmethode gebruikt dezelfde sterkte als Full Encryption en versleutelt alleen delen van de vm die het TPM-apparaat ondersteunen. Dit maakt de versleuteling ‘performant’ tijdens het onderhouden van de beveiliging. Ook wordt het versleutelwachtwoord opgeslagen in de keychain van de betreffende Mac, zodat dit niet elke keer hoeft te worden ingevoerd als de vm wordt opgestart. Gebruikers kunnen een wachtwoord aanmaken of automatisch door de vm laten genereren.

Functionaliteit Intel- en Arm Mac’s

VMware Fusion 13 brengt verschillende functionaliteit voor Intel- en Arm-gebaseerde Mac’s. Windows 11 heeft op Intel-gebaseerde Mac’s volledige ondersteuning voor VMware Tools. Hiermee zijn host-guest interacties als drag & drop en copy & paste mogelijk. Ook is het mogelijk mappen te delen. Daarnaast is USB and Camera device passthrough beschikbaar.

Op het gebied van graphics biedt de Intel-versie ondersteuning voor OpenGL 4.3 in Windows en Linux vm’s. Ook worden DirectX 11 graphics ondersteund. Verder blijft VMware Fusion 13 eGPU devices ondersteunen voor meer grafische prestaties.

Voor de Arm-versie biedt VMware Tools nu ondersteuning voor virtuele graphics- en networkingfunctionaliteit. Met OpenGL 4.3 is het mogelijk om snelle 3D hardware-acceleratie te realiseren voor op Arm gebaseerde Linux vm’s die over de Linux kernel 5.19 of later beschikken.

VMware geeft wel aan dat VMware Fusion 13 op Apple Silicon de speciale Arm-variant van Windows 11 moet draaien. De standaard op Intel/x86 gebaseerde versie van Windows 11 wordt niet ondersteund. Windows 11 on Arm heeft ingebouwde emulatiefunctionaliteit voor het draaien van applicaties die origineel voor Intel- en AMD-processors zijn gecompileerd.

Beschikbaarheid

VMware Fusion 13 heeft een enkele DMG voor zowel de Intel- als Arm-versie. Dit maakt grootschalige deployments van de software mogelijk en vermijdt verwarring over welke versie nu precies op welk apparaat moet worden geïnstalleerd. Gratis persoonlijke licenties zijn ook nog steeds beschikbaar.