Gigabyte heeft zijn server- en netwerkdivisie verzelfstandigd. Onder de nieuwe naam Giga Computing wordt de zakelijke serverproductie voortgezet. Het moederbedrijf zelf gaat zich meer op consumenten pc’s, laptops en GPU’s richten.

Het opsplitsen van de Taiwanese hardware-fabrikant in een server- en netwerkspecialist en een meer op consumenten gericht techbedrijf heeft volgens Gigabyte geen gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden. Giga Computing, zoals de serverdivisie nu wordt genoemd, is volledig in eigendom van het moederbedrijf. Ook heeft de opsplitsing geen gevolgen voor de relaties met zakelijke klanten.

De verwachting is dat moederbedrijf Gigabyte Group zich nu meer gaat focussen op consumentenproducten, zoals desktops, laptops, GPU’s en andere pc-onderdelen.

Geen onverwachte splitsing

De verzelfstandiging komt niet onverwacht uit de lucht vallen. In juni 2022 heeft een financiële verklaring al een voorzet gegeven. De server- en netwerkdivisie zou worden verzelfstandigd om de concurrentiepositie en de operationele prestaties van dit bedrijfsonderdeel te verbeteren.

De zakelijke datacenter business was niet het grootste bedrijfsonderdeel van Gigabyte. Volgens experts was de omzet uit het server- en datacenterbedrijfsonderdeel slechts een kwart van het totaal. Dit zou ongeveer 730 miljoen euro (800 miljoen dollar) per jaar zijn.

Activiteiten Giga Computing

Giga Computing is een relatief kleine speler op de markt voor datacenterapparatuur. Het bedrijf levert niche-toepassingen voor HPC-, AI- en andere communicatieplatforms. De servers en datacenterapparatuur zijn vaak niet gebaseerd op standaard Intel- of AMD-processors, maar meer op Nvidia A100- en AMD MI250 GPU accelerators of op Arm gebaseerde Altra- en Altra Max-processors van Ampère Computing.

Ook beschikken de systemen van Giga Computing over de laatste koelingstechnologie, zoals met vloeistof gekoelde GPU-servers en single- en two-phase immersion koelingstanks. Hierbij wordt een serverchassis in een tank met niet-geleidende vloeistoffen ondergedompeld.

Tip: Gigabyte lanceert Arm-server G492-PD0