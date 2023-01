IT-dienstverlener BT heeft twee nieuwe tools geïntroduceerd. Hiermee kunnen multinationals de CO2-uitstoot van netwerkdevices waarop cloudgebaseerde applicaties en workloads draaien reduceren.

De Britse IT-gigant introduceert onder meer de Carbon Network Dashboard waarmee bedrijven real-time inzicht kunnen krijgen in hun energieverbruik. De tool gebruikt machine learning voor het detecteren en voorspellen van afwijkingen in dit gebruik op basis van historische gegevens.

Hiermee krijgen beheerders te zien welke netwerkdevices de meeste energie verbruiken. Ook kunnen klanten hun totale energiegebruik voorspellen op basis van hun netwerkinventaris en het historische gebruik.

Data die het BT Carbon Network Dashboard gebruikt, is afkomstig van regionale elektriciteitsnetwerken die de bijbehorende CO2-uitstoot weergeven. In de toekomst moet hier ook real-time data over herwinbare energie uit nationale netwerken en datacenters bijkomen.

Carbon Calculator

Met de tweede digitale oplossing, de BT Carbon Calculator, kunnen gebruikers hun netwerkapparatuurinventarissen scannen voor het vaststellen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan de tool in de gaten houden hoe deze uitstoot reageert op veranderingen en upgrades. Ook beschikt de tool over lifecycle-beheer, waarmee bedrijven kunnen vaststellen welke netwerkdevices die end-of-service hebben bereikt.

Onderdeel van BT CO2-programma

De tools zullen op termijn aan alle grootzakelijke klanten van BT ter beschikking worden gesteld. De introductie vormt daarnaast onderdeel van het streven van de Britse techgigant om klanten te helpen tegen 2030 in totaal 60 miljoen ton CO2-uitstoot te besparen.

