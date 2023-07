De nieuwe tool IBM Cloud Carbon Calculator helpt bedrijven de CO2-uitstoot van cloudservices bij te houden.

“In alle sectoren omarmen bedrijven modernisering door gebruik te maken van de hybride cloud en AI om digitaal te transformeren, met de nadruk op veerkracht, prestaties, beveiliging en compliance. Dit alles terwijl ze gefocust blijven op het leveren van waarde en het stimuleren van duurzamere bedrijfspraktijken. Volgens een recent onderzoek van IBM wijst 42 procent van de ondervraagde CEO’s duurzaamheid aan als hun grootste uitdaging voor de komende drie jaar”, aldus IBM.

Patronen en afwijkingen

Om ondersteuning te bieden komt IBM met de Cloud Carbon Calculator. Het dashboard kan patronen en afwijkingen herkennen die mogelijk gerelateerd zijn aan hogere broeikasgasemissies. De tool is gebaseerd op technologie van IBM Research en Intel en maakt gebruik van machine learning en algoritmes om emissie hotspots te ontdekken in hun IT-workload. Het kan bedrijven helpen als ze van plan zijn hun uitstoot terug te dringen.

De Cloud Carbon Calculator biedt gedetailleerde gegevens over broeikasgasemissies voor workloads in de IBM Cloud. De tool is gemaakt om de uitstoot te visualiseren en te volgen voor individuele clouddiensten en locaties, in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol. Er zijn filters beschikbaar om op emissieprofiel te sorteren. Dit kan gaan om zowel klassieke als cloud-native infrastructuurdiensten. Meer diensten zullen later worden toegevoegd.

Bedrijven kunnen ook de uitstoot per maand, kwartaal en jaar analyseren. Dit is volgens IBM handig om de voortgang richting doelen bij te houden. De inzichten in uitstoottrends en patronen helpen bij het detecteren van afwijkingen en hotspots, om zo nodig de strategie aan te passen.

