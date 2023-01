Franse IT-dienstverlener Audensiel maakt de overname van Cream Consulting bekend.

Cream Consulting levert managed services op het gebied van softwareontwikkeling, infrastructuur, security en business intelligence. De organisatie is in Brussel gevestigd en sinds 2010 actief.

De 200 medewerkers van het bedrijf ondersteunen grote financiële organisaties, verzekeraars, overheidsinstanties en energieleveranciers in België. Zij werken voortaan voor Audensiel, een Franse IT-dienstverlener. De organisatie maakte de overname van Cream Consulting onlangs bekend.

Audensiel en Cream Consulting

Audensiel telt 1400 medewerkers en specialiseert in data, security, cloud, DevOps en IoT. In 2022 ontving de organisatie een forse investering van Sagard, een Canadees investeringsbedrijf. De overname van Cream Consulting is de tweede overname sinds de investering.

“We kijken ernaar uit om ons avontuur voort te zetten als onderdeel van Audensiel”, reageerde Damien Landron, oprichter van Cream Consulting. “We voelen een goede match qua groeidynamiek en DNA.”

Internationale uitbreiding

Afgelopen zomer maakte Audensiel de overname van Cognodata bekend, een ontwikkelaar van SaaS-oplossingen voor betalingen en marketingautomatisering. Afgelopen najaar startte de organisatie een dochterbedrijf in Canada, tevens de thuisbasis van investeerder Sagard.

Audensiel focuste tot voorkort uitsluitend op Frankrijk. De investering van Sagard maakt het mogelijk om internationaal uit te breiden. Dochterbedrijf Cognodata is zowel in Europa als Zuid-Amerika actief. Cream Consulting spitst toe op de Belgische markt. Audensiel heeft overduidelijk internationale ambities.

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. Audensiel bevestigde niet of Cream Consulting onder eigen naam blijft opereren. De kans is groot, want het merk van zusterbedrijf Cognodata is een half jaar na de overname nog steeds in gebruik.

Tip: Cumul.io uit België haalt 10 miljoen euro op