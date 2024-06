Nederlandse Penta Infra koopt duurzaam Brussels datacenter Nexus

Penta Infra vestigt zich op nieuw Europees terrein door de overname van het datacenter Nexus in de Belgische hoofdstad Brussel. De locatie is volgens het Nederlandse bedrijf interessant doordat het centraal in de FLAP-markt ligt, wat duidt op de centrale ligging tussen Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs.

Het datacenter Nexus is eigenlijk nog gloednieuw. Vorige maand opende het Brusselse datacenter bestaande uit negen verdiepingen (1.000 vierkante meter). Vanzelfsprekend stond in de nieuwe bouw het thema duurzaamheid centraal. Het datacenter draait dan ook volledig op hernieuwbare energie, recupereert alle warmte en via regenwater-recuperatie verloopt ook de koeling in ieder geval gedeeltelijk op duurzame wijze.

De opbouw werd gedragen door de Vrije Universiteit Brussel en het universiteitsgebonden Universitair Ziekenhuis Brussel. Beiden blijven klant nu het datacenter in handen komt van Penta Infra.

Geprezen locatie van Brussel

Deze Nederlandse aanbieder van flexibele en duurzame colocatie in verschillende Europese datacenters, breidt door de overname uit naar België. Activiteiten worden nu aangeboden in vijf landen, naast België gaat het om Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Penta Infra-CEO Bob Sprengers vindt dat de uitbreiding naar de hoofdstad van België interessante voordelen oplevert. “Brussel ligt in het hart van zowel Europa als de data-intensieve FLAP-hubs, en deze prachtig ontworpen faciliteit is het perfecte flexibele platform voor digitale groei.” Verder wil het bedrijf met de overname duidelijk maken dat het zal blijven focussen op duurzaamheid in de datacenter-industrie: “Dankzij zijn uitzonderlijke duurzaamheidskenmerken past het ook perfect bij ons portfolio van 100% hernieuwbare energiebronnen met een lage impact.”

Tip! Luister onze podcast over duurzaamheid in de datacenter-industrie, die onder druk staat door de opkomst van AI.