EnGenius organiseert op 31 januari een Nederlandstalige webinar over het plannen, uitrollen en beheren van wireless local area networks (WLAN). Deelnemers worden klaargestoomd voor een gratis cursus en certificering van EnGenius Academy.

EnGenius ontwikkelt access points, routers, switches en controllers voor grote en kleine netwerken. EnGenius Academy is een gratis website met webinars, trainingen en certificeringen voor netwerkbeheer en het gebruik van EnGenius-apparatuur.

Op dit moment biedt de website vier gratis cursussen voor netwerkbeheer, variërend van basisvaardigheden tot netwerksecurity. Elke cursus eindigt met een examen. Iedereen die het examen haalt ontvangt een certificering.

EnGenius organiseert op 31 januari tussen 10:30 en 12:30 een Nederlandstalige webinar over de EnGenius Wireless Professional (ECWP)-cursus. Alcindo Ferreira, engineer bij EnGenius, stoomt je in twee uur klaar voor het materiaal van de cursus. Je leert hoe je een WLAN plant, uitrolt en beheert.

De webinar bereid je voor op alle stappen en het examen van de cursus. Iedereen die de cursus succesvol doorloopt ontvangt een ECWP-certificering. Heb je interesse in een gratis netwerkcertificering, of wil je gewoonweg meer leren over de draadloze netwerkoplossingen van EnGenius? Schrijf je in en zorg dat je erbij bent.

EnGenius Academy ECWP

Tijdens de webinar laat Ferreira zien hoe je een WLAN ontwerpt. SSID’s, security, hotspots en radio’s komen aan bod. Daarnaast demonstreert Ferreira hoe je de draadloze netwerkapparatuur van EnGenius uitrolt, beheert en monitort. Tot slot leer je slimme methodes om netwerkproblemen te diagnosticeren en op te lossen.

Dit is de eerste keer dat EnGenius Academy een Nederlandstalige webinar organiseert. De website heeft meer dan 30 Engelstalige webinars met leerzame informatie over draadloze netwerken, switches, security gateways en beheer. EnGenius wil in de komende tijd meerdere Nederlandstalige webinars organiseren.

