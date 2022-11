Cloud heeft de toekomst als het gaat om het uitrollen en beheren van zakelijke netwerkomgevingen. Dat heeft EnGenius jaren geleden ook ingezien. EnGenius Cloud is inmiddels een volwassen dienst, die er volgens EnGenius zelf op gericht is om mee te groeien en te bewegen met je organisatie. Wij doken eens wat dieper in deze omgeving.

EnGenius heeft de laatste jaren in onze regio wat onder de radar doorgebracht. Althans, wij hoorden en zagen er niet zoveel van in de markt. Daar gaat EnGenius verandering in brengen, horen we van een woordvoerder van het bedrijf. Wat ons betreft is dat goed nieuws. Niet alleen omdat EnGenius in de loop van haar bestaan (sinds 2006) behoorlijk wat mooie en soms zelfs iconische producten op de markt heeft gebracht. De markt kan een partij zoals EnGenius ook goed gebruiken. Er is tussen de spelers aan de onderkant van de markt en de ‘grote jongens’ zoals Aruba, Cisco, Mist/Juniper, Ruckus en Extreme Networks een gat in de markt.

Dit gat proberen bovengenoemde large enterprise partijen op te vullen middels cloudgebaseerde proposities, terwijl de partijen aan de onderkant hun producten en diensten ook steeds interessanter willen maken voor middelgrote/small enterprise organisaties en de Managed Service Providers (MSP’s) en System Integrators (SI’s) die zich hierop richten. EnGenius wil met EnGenius Cloud de beste keuze zijn voor dat soort organisaties. Dit wil het bereiken door vanuit de cloud een netwerkomgeving aan te bieden die alles kan bieden waar een moderne organisatie om vraagt. Uiteraard horen hier ook producten bij, die EnGenius ook aanbiedt. In principe moeten we EnGenius op dit moment echter zien als een cloud-centrische leverancier, geeft de woordvoerder aan. Dat wil zeggen dat hardware eigenlijk secundair is, ook al kan deze wel degelijk onderscheidend zijn. We zullen op dat laatste verderop nog even terugkomen.

Op dit punt is het goed om aan te geven dat de hardware van EnGenius qua prijs ook goed past bij de positionering tussenin de spelers aan de boven- en onderkant. Goedkoop is de hardware van EnGenius niet, maar daar staat ook tegenover dat je er meer voor krijgt dan je bij de goedkopere spelers in de markt krijgt. Dat zullen we in het vervolg van deze review ook zeker zien.

EnGenius Cloud is de Poolster

Het mag dus duidelijk zijn dat EnGenius Cloud belangrijk is voor het bedrijf. In alle regio’s waarin EnGenius actief is, groeit het cloudaanbod ook het hardst, horen we van het bedrijf. Daarbij hoort ook een verschuiving in het soort klant dat EnGenius aantrekt. Voorheen waren het resellers, nu zijn het vooral MSP’s en SI’s. Deze MSP’s en SI’s zijn vaak actief in specifieke verticals. Verderop gaan we kort in op een praktijkvoorbeeld uit de hospitality-industrie. Het punt van MSP’s en SI’s is dat deze graag terugkerende omzetten (recurring revenue) willen genereren. Dat kan met een cloudplatform. Dit verklaart dan ook meteen deels de adoptie van EnGenius Cloud waar we het hierboven over hadden.

Breed assortiment producten

Voor we iets kunnen zeggen over de mogelijkheden van EnGenius Cloud, is het uiteraard eerst van belang om de omgeving in te stellen en in gebruik te nemen. Daarvoor zijn we aan de slag gegaan met enkele producten van EnGenius. Het gaat hier om een ECS1528FP-switch, een ECW230S-access point en een ECW336-access point.

Voor de precieze specificaties verwijzen we je naar de pagina’s op de EnGenius-website. (Klik op de typenummers hierboven om daar te komen.) Wat ons betreft belangrijk om te vermelden is dat de 24-poorts (plus vier glasvezelaansluitingen) ECS1528FP-switch een Layer 2-switch is met een PoE+-budget van 410 watt. De ECW230S is een 4×4 WiFi 6 (802.11ax)-model, waarbij de ‘S’ in de naam aangeeft dat hij geavanceerde security features heeft. De ECW336 is een 4×4 WiFi 6E-model, die dus ook de gelegenheid biedt om apparatuur op 6GHz te verbinden.

Interessant aan de ECW336 is verder dat deze beschikt over een 5GbE-aansluiting, waar de ECW230S het moet doen met ‘slechts’ 2,5 GbE. Let wel, in combinatie met de ECS1528FP-switch heeft zowel 2,5 als 5 GbE niet zoveel meerwaarde. De switch gaat niet verder dan 1 GbE op de netwerkpoorten, met uitzondering van de 10 Gb SFP+-poorten uiteraard. Wil je een switch die multi-gigabit ondersteunt, dan moet je naar de modellen kijken waarvan de typenummers starten met ECS2 of ECS5. Zo is de ECS2528FP de 2,5GbE-variant (op acht van de vierentwintig poorten) van de ECS1528FP die wij hebben.

Uit bovenstaande korte omschrijving van de producten waarmee wij het EnGenius Cloud-platform hebben getest, wordt al duidelijk dat EnGenius een breed assortiment heeft. Het is volledig up-to-date, met WiFi 6E en multi-gigabitaansluitingen, biedt ruimschoots voldoende PoE-budget in de switches en voegt ook nog extra security-features toe (waarover verderop meer). Daarnaast zijn er sinds kort ook gateways beschikbaar, de ESG510 en ESG610. Dat maakt het netwerk compleet.

Tot slot nog een wat meer persoonlijke opmerking over het assortiment van EnGenius. De ECW230S en ECW336 zien er wat ons betreft ook erg goed uit. Dat klinkt wellicht als iets onbelangrijks, maar als deze apparaten in een ruimte hangen, is het wel zo prettig dat ze low-profile zijn en er fraai afgewerkt uitzien. Wel een aandachtspuntje is de montageset die EnGenius meelevert. Die kan alleen aan T-rails gemonteerd worden. Dat wil zeggen, alleen aan verzonken plafonds met plafondplaten. In de access points zelf zitten ook twee montagepunten, maar dat is alleen voor wandmontage. Er is dus standaard geen mogelijkheid om de access points op een centraaldoos in een plafond te monteren bijvoorbeeld. Inmiddels hebben we van EnGenius begrepen dat men een nieuwe mounting kit gaat ontwikkelen, die meer opties biedt. Dat is dus goed nieuws, waarmee dit minpuntje verholpen wordt.

De eenvoud van cloud

Een van de zaken waar wij erg over te spreken zijn bij het EnGenius Cloud-platform, is dat het onboarden (en eventueel ook offboarden) van producten extreem eenvoudig is. Aangezien alles in de cloud draait, kun je daar alles alvast configureren. Zaken zoals SSID’s, maar ook VPN-tunnels en specifieke instellingen voor switches kun je allemaal al invoeren, nog voor er een apparaat is aangesloten en opgestart. Vooral voor MSP’s en SI’s is dit ideaal. Die hoeven de producten dan alleen nog maar op te sturen, in principe kan iedereen die een schroevendraaier ter hand kan nemen, ze installeren. Zodra de producten verbinding maken met het internet en dus ook EnGenius Cloud, nemen ze alle instellingen over. Het netwerk is dan in principe volledig operationeel en gebruiksklaar.

Wij hebben dit onderdeel van EnGenius Cloud uiteraard getest. We hadden een jaar of vier geleden al eens een netwerk aangemaakt, met de instellingen die we nu nog steeds gebruiken. De ECS1008P-switch en het ECW120-access point waren dus zo weer in gebruik. Maar ook de nieuwe producten namen de intstellingen van het netwerk in EnGenius Cloud naadloos over. Het enige wat we hoefden te doen is de QR-code scannen op de producten met de app voor Android en iOS. Daarna krijg je in de app de vraag of je het product wilt toevoegen aan het bestaande netwerk. Selecteer je dat, dan hoef je verder niets te doen. Het AP of de switch zoekt ook zelf naar de nieuwste firmware en installeert die.

Bij het installeren is het wel goed om de werkzaamheden in de juiste volgorde te doen. Dat wil zeggen, eerst de QR-code scannen, daarna pas ophangen. Deze code staat namelijk alleen maar op het product zelf, niet op de doos of op een papiertje in de doos. Dat is natuurlijk veilig, maar kan er bij mensen die er niet regelmatig mee werken wel voor zorgen dat ze af en toe iets los moeten schroeven, omdat ze vergeten zijn om te scannen voor montage. Dat hadden wij bij de switch, moeten we bekennen. Die hing al netjes in ons rack en was ook de AP’s al van stroom aan het voorzien via PoE toen we erachter kwamen dat we hem nog niet gescand hadden. Dan is hij dus ook geen onderdeel van de inventaris en zie je hem niet in de cloudomgeving.

Als je overstapt van autodiscoveromgevingen zoals die van Ubiquiti en TP-Link, moet je dus even je werkwijze omdraaien. Autodiscover werkt vanzelfsprekend niet bij een cloudgebaseerde omgeving, omdat die niets in je eigen netwerk heeft. Dat hebben omgevingen met een controller in het eigen netwerk wel. EnGenius zelf is in ieder geval dermate overtuigd van EnGenius Cloud, dat ze via een live demo graag willen aantonen wat het allemaal kan.

Standaard veel mogelijkheden, upgraden naar Pro mogelijk

Het is EnGenius met EnGenius Cloud zoals al aangegeven deels te doen om MSP’s en SI’s een product en een dienst te bieden waar ze voor langere tijd iets aan kunnen verdienen. Met het cloudaanbod zelf levert EnGenius dit al. Klanten van MSP’s en SI’s nemen EnGenius Cloud af bij deze partijen. Deze doen ook al het beheer. Daar betaal je als klant voor. Hier bovenop biedt EnGenius echter ook nog de zogeheten Pro-licenties. Voor 50 dollar per apparaat per jaar krijgen klanten dan nog net wat meer mogelijkheden. In onze regio gaat het dan over ongeveer 50 euro, exclusief BTW. Je kunt ook meerjarenlicenties kopen, die dan vanzelfsprekend voordeliger zijn per jaar.

We hebben in de loop der jaren al best veel van dit soort constructies gezien. Vaak worden klanten die net wat meer willen min of meer gedwongen om die licentie af te nemen. Als je multi-tenant wilt doen, moet je upgraden, of als je een duidelijke topologie van het netwerk wilt zien, om een paar voorbeelden te noemen. EnGenius heeft dit voor een belangrijk deel anders aangepakt. Standaard krijgen klanten en de dienstverleners van die klanten al heel veel mogelijkheden. Als je door de interface van EnGenius Cloud klikt, kom je vrij weinig het symbooltje tegen dat aangeeft dat je een Pro-licentie moet hebben om dit te kunnen doen. Dat is wat ons betreft slim, want zo schrik je niemand echt af. Het geeft klanten daarnaast ook niet het gevoel dat ze een dienst hebben gekocht die alleen maar goed functioneert als ze upgraden.

Iedereen die een EnGenius-product uit de Cloud-lijn aanschaft kan trouwens zelf proberen of Pro iets is. Standaard kun je een jaar lang gebruikmaken van een Pro-licentie na aanschaf van een product. Je moet deze wel zelf activeren. Dit doe je per productgroep. Je activeert dus een ProAP-licentie voor de AP’s en een ProSW-licentie voor de switches.

Overzichtelijke start

Nu we duidelijk hebben wat EnGenius Cloud volgens EnGenius is en voor wie het bedoeld is, wordt het tijd om iets beter naar de omgeving zelf te kijken. We zullen ons hierbij baseren op de webinterface. Er is ook een prima functionerende app. Hiermee kun je een oogopslag zien of er problemen zijn met een netwerk en wat die problemen zijn. Je kunt daarnaast ook redelijk wat configureren via de app. Hij is echter niet zo uitgebreid als de webinterface. We verwachten dat iedereen die serieus met EnGenius Cloud aan de slag gaat, verreweg de meeste tijd door zal brengen in de webinterface.

Het eerste wat opvalt als we inloggen met een EnGenius-account op het cloud portal is dat de startpagina, oftewel het dashboard, zeer overzichtelijk is. EnGenius heeft ook goed gebruikgemaakt van opvallende kleuren om een en ander duidelijk te maken. Hieronder zie je dit dashboard.

Het ‘spinnenweb’-plaatje links bovenin geeft de algehele status van het netwerk weer. Het precieze nut van deze weergave snappen we niet helemaal, maar uiteindelijk is het vooral belangrijk dat er duidelijk staat of alles OK is of niet. Dat doet dit verder prima. Verder zie je de verschillende soorten apparatuur staan en hoeveel clients er aangesloten zijn. Je ziet ook meteen een up-to-date overzicht van de throughput en ziet eveneens wat de access points zijn die het zwaarst belast worden. Helemaal onderin kun je zien welke applicaties er zoal zorgen voor het verkeer. Als dit screenshot was gemaakt in een zakelijke omgeving, dan zou de hoge positionering van DisneyPlus ongetwijfeld wat wenkbrauwen doen fronsen. Je kunt deze feature overigens ook uitschakelen, mocht je dat willen.

Veel configuratiemogelijkheden

Links in het scherm staat een menubalk met bedrieglijk weinig icoontjes. Je hebt ‘Manage’, ‘Configure’, ‘Logs’ en ‘EnSky’. Die laatste is hier niet van belang, dat is een koppeling met de on-prem EnSky-controller voor andere productlijnen van EnGenius. Logs spreekt voor zich. Dan hebben we ‘Manage’ en ‘Configure’ over.

‘Configure’ is vooral belangrijk bij het opzetten van het netwerk en het configureren ervan. Uiteraard kun je hier later ook nog terecht voor extra configuraties en dergelijke. Maar een beheerder zal daar als het goed is na ingebruikname van het netwerk alleen nog maar komen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als je een belangrijke upgrade wilt pushen en niet wilt wachten tot het vooraf ingestelde upgrademoment. Naast configuratiemogelijkheden voor de drie soorten apparatuur (AP, switch, gateway), kun je hier ook terecht voor wat meer algemene instellingen. Je kunt hier je VLAN’s instellen, maar ook een ACL aanmaken en nog wat algemene instellingen doorvoeren.

Voor AP’s, switches en gateway zijn de configuratiemogelijkheden verder uitstekend. Voor access points vallen met name de uitgebreide mogelijkheden rondom captive portals op. Er zijn veel authenticatiemogelijkheden en de splash page die je aan kunt maken heeft een heuse editor ingebouwd. Die kun je dus behoorlijk goed finetunen. Er zit zelfs een previewfunctie op voor laptop, grote smartphone en kleine smartphone. Verder kun je indien gewenst eenvoudig toegang tot wifi delen. Je kunt dit doen door een QR-code af te drukken. Voor switches valt hier vooral de mogelijkheid op om een Voice VLAN in te schakelen. Hiermee worden producten waarvan op basis van het MAC-adres duidelijk is dat het voice-producten zijn aan deze VLAN toegevoegd, met de QoS die erbij hoort. Standaard staan de meeste bekende namen er al in, maar je kunt er zelf ook nog toevoegen.

Alles tot in de puntjes beheren

De configuratieschermen zijn uiteraard belangrijk, maar eigenlijk niet zo enorm spannend. Als we naar het ‘Manage’-tabblad gaan, wordt het pas echt leuk. Daar komt de meerwaarde van de cloud ook echt goed tot zijn recht. Als we bij het overzicht van access points of switches (een gateway hadden we niet) op het diagnoseknopje drukken, komt er full-screen een carousel van allerlei moois naar voren. Je ziet daar de real-time belasting van het access point, kunt er traceroutes doen, een speedtest en je ziet er de ping naar diverse standaard diensten. Doe je hetzelfde bij switches dan zie je eveneens de belasting, maar kun je ook kabels testen. Voor beide soorten apparatuur zijn er daarnaast ook nog de nodige Pro-features beschikbaar, daar komen we verderop nog even op terug.

Naast veel detail over de apparatuur kun je in dit tabblad ook de topologie van je netwerk grafisch zien. Je ziet dan precies hoe de verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn. In ons geval is dat niet bijster interessant, want een erg klein netwerk. In complexere omgevingen is dat wel handig om te hebben. Het is daarnaast ook nog mogelijk om op een landkaart aan te geven waar de apparaten zich bevinden en je kunt er een plattegrond van de ruimte waarin de producten gebruikt worden uploaden. Dit is allemaal vrij standaard voor moderne netwerkbeheeromgevingen overigens. Heb je een Pro-licentie (zie onder voor meer hierover), dan zou je ook hardware van derde partijen moeten zien. Dat is ons echter niet gelukt, ook al hebben we nog enkele netwerkproducten van andere leveranciers in ons netwerk.

Helemaal onderaan dit tabblad kun je naar het overzicht van aangesloten clients gaan. Je ziet daar alle informatie die nuttig kan zijn als er problemen zijn met clients. Denk aan met welk access point ze verbonden zijn, maar ook de SNR en de RSSI, om te bepalen hoe goed de connectie is. Prettig is ook dat je hier altijd wel een zogeheten friendly name krijgt voor een client. Die is soms niet eenvoudig thuis te brengen. Dat is de taak van de fabrikant van zo’n apparaat. Maar EnGenius heeft er gelukkig niet voor gekozen om dan maar alleen het MAC-adres te geven als naam. Uiteraard is het mogelijk om de lastig te interpreteren friendly names aan te passen, zodra je weet welk apparaat het is.

Een van de kenmerken van de ECW230S komt op deze pagina ook naar voren. In dat model zit namelijk een BLE-module. Hiermee kan het scannen naar andere apparaten met Bluetooth in de buurt. Dit is op zich ook vanuit security-oogpunt best interessant. Je kunt verder geen actie ondernemen tegen de apparaten die het detecteert. Er is immers geen daadwerkelijke (Bluetooth-)verbinding met die apparaten. Maar je hebt wel MAC-adres en indien beschikbaar fabrikant van de apparaten in zicht.

Pro-features voor configuratie

Standaard biedt EnGenius Cloud voor heel veel gebruiksdoelen en organisaties voldoende mogelijkheden. Deze organisaties hoeven op zich niet te upgraden naar een Pro-licentie. Verspreid over EnGenius Cloud treffen we echter de nodige interessante Pro-features aan. Die willen we er hier toch een kort uitlichten. We beginnen hier met de Pro-features die te maken hebben met de configuratie van de apparatuur.

De eerste Pro-feature die we eruit lichten hier is de mogelijkheid om templates aan te maken voor de switches in het netwerk. Iedere keer dat je een nieuwe switch toevoegt, neemt deze de exacte configuratie van dat template over. Het gaat hierbij om zaken zoals VLAN’s, maar ook linkaggregatie en specifieke settings per poort.

Kijken we naar de configuratie van access points, dan is SmartCast een feature die met name in hospitality-omgevingen handig kan zijn. Hiermee is het mogelijk om bezoekers te laten casten naar de tv’s in kamers via het netwerk, zonder dat ze zichtbaar zijn voor anderen. Iedereen die een Chromecast heeft, zal het wel herkennen: als iemand in het netwerk aan het casten is, krijg je daar een melding van op alle Android-telefoons in het netwerk.

Twee andere configuratiefeatures voor access points die in specifieke gevallen nuttig kunnen zijn, zijn WPA2-MyPSK en de mogelijkheid om EoGRE-tunnels op te zetten. WPA2-MyPSK is een authenticatiemethode die ieder device aan een eigen VLAN hangt. Dit komt de beveiliging van het netwerk ten goede. Met een Ethernet-over-Generic-Routing-Encapsulating (EoGRE)-tunnel zet je een Layer 2 tunnel op tussen verschillende sites, dus door de gateways heen. Je bridged dus twee afzonderlijke L2-domeinen en maakt de netwerken op die manier transparant naar elkaar toe. Dat wil zeggen, de apparaten in beide netwerken kunnen elkaar ‘zien’.

Pro-features voor beheer

Bovenstaande voorbeelden zijn op zich interessant, maar de Pro-features waarmee EnGenius Cloud echt zijn spierballen laat zien, tref je wat ons betreft aan in het ‘Manage’-tabblad. Als je naar het overzicht van de clients gaat en daar een client selecteert, kun je precies zien hoe deze client door het netwerk beweegt. Deze Timeline-feature is natuurlijk alleen zinvol bij apparaten zoals smartphones en laptops. Je krijgt tot op de seconde nauwkeurig een timestamp van wanneer welk apparaat verbinding maakte met welk access point. Exposure Analysis is daarnaast ook interessant. Hiermee kun je zien aan welke andere apparaten in je netwerk de client heeft blootgesteld. Oftewel, welke andere clients konden de client ‘zien’.

Als we naar de al eerder aangehaalde Diagnose Tool gaan, zien we bij de ECW230S wederom een krachtige feature. Dat access point maakt het namelijk mogelijk om een volledige analyse te doen van het frequentiespectrum. Je kunt precies zien waar de interferentie is en op welk kanaal het signaal het best is. Je krijgt bij alle access points ook een lijst van clients die per access point aangesloten zijn.

Die laatste feature is ook als Pro-feature beschikbaar voor de switches. Het is echter ook mogelijk om per poort van de switch een packet capture te doen. De switch, of eigenlijk de EnGenius Cloud produceert een PCAP-bestand waarin alle traffic is opgenomen gedurende 60 seconden. 60 seconden is de standaardtijd, maar je kunt dit instellen tussen 10 en 3600 seconden. Vooraf kun je allerlei regels instellen voor het weglaten van specifieke traffic. Als je ongeveer weet wat je zoekt, kun je op deze manier al veel ruis weglaten uit de capture. Je krijgt deze als download, die je in een third party tool zoals Wireshark kunt openen. Vervolgens kun je de data analyseren en eventuele problemen tot in detail bepalen en vervolgens verhelpen.

Hou er wel rekening mee dat je zeker als je een packet capture over langere tijd wilt doen, je moet filteren. Het geheugen in een switch is nu eenmaal niet enorm groot. Wil je wel grote packet capture-bestanden weg kunnen schrijven, dan kun je er wellicht beter voor kiezen om het via port mirroring naar een aangesloten computer met een grote harde schijf of SSD weg te schrijven.

EnGenius Cloud API

Een allerlaatste Pro-feature die we hier uit willen lichten, is de EnGenius Cloud API. Dit is een onderdeel dat het netwerk als het ware overstijgt. Hiermee is het voor MSP’s mogelijk om bijvoorbeeld back-office systemen te koppelen aan de omgevingen van klanten. Het voordeel hiervan is dat je met behulp van deze REST API vanuit het back-office systeem (een ERP bijvoorbeeld), wijzigingen kunt aanbrengen in de EnGenius Cloud-omgevingen van klanten.

Als je in het ERP-systeem een order aanmaakt om een access point naar een klant te verschepen, stuurt dit systeem deze informatie meteen naar de EnGenius Cloud. Het serienummer en daarmee het access point wordt meteen toegevoegd aan de organisatie en het netwerk. Doe je dit voor een nieuwe klant, dan maak je op dit moment ook meteen de nieuwe organisatie en het nieuwe netwerk aan. De klant hoeft hem vervolgens alleen nog maar op te hangen. Andersom werkt dit ook. Als een apparaat teruggestuurd wordt, een organisatie een abonnement opzegt of een apparaat vervangen moet worden, zorgt een wijziging in het ERP-systeem ervoor dat deze ook meteen zichtbaar is in de organisatie van de klant.

Een ander gebruiksscenario voor de EnGenius Cloud API heeft te maken met de supportafdeling. Als een medewerker van deze afdeling een klant om het klantnummer vraagt (of andere manier om een klant te identificeren), ziet deze meteen welke apparatuur de klant allemaal heeft. Daarnaast ziet de medewerker ook meteen of er producten offline zijn en wat de actieve clients zijn. Dit moet ervoor zorgen dat veelvoorkomende issues snel opgelost kunnen worden. Het is uiteraard ook nog gewoon mogelijk om met de uitgebreidere trouble shooting en diagnosetools van EnGenius Cloud zelf dieper op de issues in te gaan. Dat zal dan door de tweedelijnssupport gedaan worden.

Conclusie: EnGenius Cloud biedt gebruiksgemak én rijke featureset

Al met al is EnGenius Cloud een zeer potent cloudplatform voor netwerkbeheer, dat desalniettemin erg snel, prettig en overzichtelijk werkt. De standaardmogelijkheden zullen voor het leeuwendeel van de klanten (van MSP’s en SI’s) voldoende zijn. Het is dus niet per se nodig om de upgrade naar de Pro-licentie te doen. Een uitzondering daarop zijn wat ons betreft de ‘S’-access points, zoals de ECW230S die wij in ons netwerk hebben. Als je voor een dergelijk model gaat, dan doe je dat waarschijnlijk heel bewust. Dan wil je juist ook de Pro-features hebben, omdat daar nu juist heel veel meerwaarde in zit voor deze modellen.

Richting de toekomst zal het Pro-aanbod ongetwijfeld ook nog uitgebreid worden, om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om die licentie te nemen. Met de toevoeging van BLE en scanning radio’s kun je bijvoorbeeld ook richting toepassingen rondom crowd control gaan kijken, om een zijstraat te noemen. Zolang een dergelijke uitbreiding niet ten koste gaat van features die er nu standaard bij zitten, is dat ook niet meer dan logisch. Het is aan EnGenius om de markt ervan te overtuigen dat de aanschaf van een Pro-licentie toch echt wel een goed idee is. Tegelijkertijd moet het ook de partijen niet van zich vervreemden die juist vanwege de uitgebreide standaardmogelijkheden voor EnGenius Cloud kiezen. Tot nu toe is dit in het algemeen uitstekend in balans. Er is geen reden om aan te nemen dat dit fundamenteel gaat veranderen.

Als je als MSP, SI of als middelgroot/small enterprise bedrijf zoekt naar een netwerkomgeving waar je centraal veel tot in de puntjes kunt configureren en ook veel overzicht hebt, dan zouden wij EnGenius Cloud zeker overwegen. Voor organisaties, omdat je er zelf vrijwel geen omkijken naar hebt. Voor MSP’s en SI’s omdat EnGenius Cloud voor terugkerende omzet zorgt. De Cloud API kan richting de toekomst daarnaast ook nog voor de nodige stroomlijning van de eigen processen zorgen.

Kijken we tot slot nog naar hoe EnGenius Cloud zich verhoudt tot de oplossingen van andere spelers in deze markt, dan komt EnGenius hier ook goed uit wat ons betreft. Het doet op het gebied van pure netwerkbeheermogelijkheden eigenlijk niet echt veel onder voor Cisco (Meraki) en Aruba. Die bieden wel meer bovenop de netwerkmogelijkheden. Denk hierbij aan het tellen van mensen met de Meraki-camera’s of integratie met ClearPass bij Aruba. Ook de integratie tussen Aruba en AMD Pensando voor goede oost-west security is iets wat je bij EnGenius niet tegen zal komen. Maar dat hebben ook zeker niet alle bedrijven nodig, zeker niet die in de doelgroep van EnGenius. Vooral de Pro-features zorgen ervoor dat EnGenius voor deze doelgroep een uitstekende en beter betaalbare oplossing is dan die andere partijen.

Vergelijken we EnGenius Cloud met het aanbod van leveranciers zoals Netgear, TP-Link, Ubiquiti en Zyxel, dan komt EnGenius hier ook goed uit. We hebben ervaring met al deze platformen en durven de stelling wel aan dat EnGenius zeker met de toevoeging van de Pro-features (beduidend) meer te bieden heeft.

Al met al klopt de positionering van EnGenius Cloud door EnGenius wat ons betreft dan ook zonder meer. Niet de goedkoopste, maar wel met een featureset die zich kan meten met de duurdere oplossingen in de markt. Dat is een combinatie die voor veel organisaties, MSP’s en SI’s best weleens erg interessant kan zijn. De al eerder aangehaalde live demo waarvoor je je op kan geven kan dus best interessant zijn als je binnen de doelgroep van EnGenius Cloud valt.