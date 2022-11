IT-dienstverlener Conclusion maakt de overname van Morgens bekend. Morgens begeleidt Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen bij verandertrajecten. Met de overname haalt Conclusion een gevestigd consultancybureau in huis.

Morgens werd in 2001 opgericht. In de afgelopen twintig jaar groeide het personeelsbestand naar 65 medewerkers. Het consultancybureau specialiseert in verandermanagement, procesverbetering en strategieontwikkeling. Morgens werkt voor klanten in de publieke en private sector, waaronder De Rechtspraak, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en De Rotterdamse Zorg.

Het adviesbureau is vanaf nu onderdeel van Conclusion. De IT-dienstverlener maakte de overname onlangs bekend. Conclusion levert maatwerk software, cloudmigraties en datadiensten op de Nederlandse markt. De IT-dienstverlener ontwerpt en onderhoudt volledige infrastructuren voor grote spelers als PostNL, Eneco en NS. Vandaag de dag telt de organisatie 2.500 medewerkers, verspreid over 25 dochterbedrijven.

Morgens

“Morgens is een gevestigde speler met een goede reputatie binnen de zorg, overheid en het onderwijs”, reageerde Bert Jan de Jongh, Director Business Transformation bij Conclusion. “Het is een prachtige stap in het aanbieden van full-service dienstverlening aan onze klanten, van strategie tot executie, van technologische innovatie tot de adoptie van nieuwe werkwijzen door de organisatie.”

Petra van Zeeland, partner bij Morgens, stelt dat de overname veelbelovend is voor de medewerkers van het bedrijf. “Naast de wederzijdse versterking op inhoudelijk vlak, zien wij veel kansen voor onze medewerkers op het gebied van kennis, inspiratie en samenwerking. Onze missie is om onze klanten morgen sterker te laten zijn dan vandaag. Conclusion biedt een uitstekende basis om deze missie verder vorm te geven.”

Conclusion

IT-dienstverlening en consultancy zijn twee handen op één buik. De projecten van Conclusion hebben ingrijpende gevolgen voor de partners, klanten en het personeel van een organisatie. Aandacht voor verandermanagement noodzakelijk. Full-service dienstverlening draait niet alleen om technologie, maar om mensen. Daar blinkt Morgens uit.

De financiële details van de overname werden niet bekendgemaakt. De meeste dochterbedrijven van Conclusion vervolgen onder eigen naam. Naar verwachting blijft het team en management van Morgens intact.

Tip: IT-dienstverlener Conclusion verstevigt zich met digital agency 4NG