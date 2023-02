Extreme Networks doet het goed ondanks de malaise die ook de netwerk- en cloudgiganten op dit moment treft. Vooral omdat het als kleiner bedrijf beter zijn klanten kan bedienen, zo geeft CEO Ed Meyercord in gesprek met CRN aan. Dit jaar gaat de netwerk- en cloudspecialist ook een nieuw platform voor managed diensten introduceren.

Ondanks de huidige crisis in de techsector timmert Extreme Networks nog steeds aan de weg. Uit de eind vorig jaar gepubliceerde cijfers over het tweede fiscale kwartaal van 2023 komt de omzet uit op 318,35 miljoen dollar. Dit is 13 procent meer dan in dezelfde periode van het fiscale kwartaal van 2022.

Vooral het SaaS-segment groeide met 29 procent flink naar een omzet van 115 miljoen dollar. Het bedrijf verwacht dat deze stijgende lijn doorzet tot aan het einde van het vierde fiscale kwartaal van 2023. Vooral wanneer de supply chain weer op gang komt.

Meer kwaliteit door ‘kleinschaligheid’

In gesprek met CRN geeft Meyercord aan dat de populariteit van de producten en diensten vooral komt door de kleinschaligheid die de netwerk- en cloudspecialist uitstraalt. Hierdoor is het volgens hem voor het bedrijf beter mogelijk zich te focussen op zijn cloudgebaseerde netwerkportfolio en daarbij tegelijkertijd ook zijn partners en klanten de juiste aandacht te geven.

Het bedrijf is daardoor naar eigen zeggen in staat een betere kwaliteit te leveren dan concurrenten. Onder meer via versimpelde verschillende cloud networking platform- en universele hardware-oplossingen en -toepassingen. Dit moet klanten die betere kwaliteit, maar ook meer keuze geven.

Doordat het bedrijf op deze manier blijft groeien, is het ook in staat om meer werknemers aan te trekken. Dit in tegenstelling tot de diverse concurrenten die alleen maar arbeidsplaatsen afstoten, aldus de CEO van Extreme Networks.

Platform voor managed services

Voor dit jaar is Extreme Networks ook van plan een breed pallet aan nieuwe oplossingen en diensten te introduceren. Eén van de belangrijkste te introduceren oplossingen is een platform voor het leveren van managed services.

Meer concreet gaat het hierbij om een enkel cloudgebaseerd platform van waaruit in samenwerking met een aantal wereldwijde partners een aantal managed services voor netwerkbeheer worden aangeboden. Deze diensten maken het onder meer mogelijk de totale orkestratie van deze diensten binnen het cloudgebaseerde platform uit te voeren. Daarnaast wordt ook de functionaliteit van de bestaande cloudgebaseerde netwerkautomatiseringsdiensten ExtremeCloud IQ, and Copilot in de komende tijd verder uitgebreid.

Andere functionaliteit waaraan Extreme Networks het komende jaar aandacht gaat besteden, is onder meer zijn Universal Hardware platforms. Met deze platforms kunnen gebruikers fysieke apparatuur meerdere functies laten uitvoeren. Overige investeringen zullen plaatsvinden in het Wifi 7-portfolio en in de verdere ontwikkeling van zijn SD-WAN-portfolio, zo geeft de CEO van Extreme Networks verder aan.