Broadcom wil na de definitieve overname van VMware de aanval openen op hyperscalers als AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Dit blijkt uit een nieuwsbrief aan het personeel die in het kader van regelgeving openbaar is gemaakt.

Volgens de nieuwsbrief die bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is ingeleverd, wil Broadcom na de overname van VMware de aanval inzetten op de hyperscalers. Ze willen Klanten de ‘beste keus en mogelijkheden gaan bieden waarmee zij hun innovatie kunnen versnellen. Dit door hun meest complexe technologie-uitdagingen in het multi-cloudtijdperk op te lossen.’

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het gezamenlijke bedrijf straks de concurrentie wil aangaan met de huidige grote public cloudaanbieders. Hoe dit moet gebeuren, is echter niet bekendgemaakt.

Te voeren strategie

Wellicht gaat het gecombineerde Broadcom en VMware voortborduren op de huidige strategie van VMware. Deze is nu gericht op het bieden van een overkoepelende laag die bedrijven over de verschillende clouds heen kunnen leggen, zodat ze de virtuele netwerken kunnen koppelen en daarover consistente security policies kunnen implementeren. Hierdoor hoeven zij hun cloudomgevingen niet als een aparte silo te behandelen. Ook kunnen zij workloads eenvoudig migreren tussen die verschillende onderliggende clouds.

Deze strategie concurreert met die van de hyperscalers door klanten de mogelijkheid te geven over te stappen naar meerdere cloudomgevingen met minder complexiteit en moeite. Nu zijn organiaties soms geneigd vanuit het oogpunt van simpliciteit over te stappen naar minder cloudomgevingen. Ook voedt dit functionaliteit toe aan de diensten van hyperscalers.

Verder zorgt VMware voor het aanmaken van grootschalige private cloudomgevingen en heeft een ecosysteem van meer dan 3.000 kleinere public cloudaanbeiders die VMware vStack gebruiken. Ook deze diensten zijn concurrerend voor die van de grote hyperscale public cloudaanbieders.

Wel onderscheiden de hyperscalers zich vooral met hun SaaS-diensten. Hoe de combinatie Broadcom-VMware deze wil aanpakken, is ook niet bekend.

Twee andere reglementaire openbaarmakingen

Naast de opmerkingen over het willen concurreren met hyperscalers, heeft Broadcom nog twee zaken openbaar gemaakt. In de eerste plaats is dat een reactie het onderzoek dat de EC naar de fusie tussen beide techaanbieders wil uitvoeren. Volgens Broadcom is er helemaal geen probleem, aangezien de business van VMware zowel op virtualisatie als op hardware is gebaseerd. Dat de fusie een mogelijke monopoliepositie kan opleveren en concurrentie door andere partijen onmogelijk maakt, zo daarom verkeerd zijn.

Verder heeft Broadcom ook een onderzoek van IDC openbaar gemaakt, waarin wordt gesteld dat na een fusie tussen Broadcom en VMware het gezamenlijke bedrijf meer aandacht gaat besteden aan investeringen en partnerships. Het aantal investeringen en het aantal strategische samenwerkingen zullen de komende twee jaar toenemen, aldus dit rapport.

