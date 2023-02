Partners van Microsoft Azure zijn voorlopig verstoken van inzicht in het cloudgebruik van eigen klanten die de public clouddiensten afnemen via Azure Savings Plans. Dit komt door ‘technische problemen’, zo meldt de public cloudgigant.

Volgens Microsoft zorgen niet nader genoemde technische problemen ervoor dat partners die eigen klanten Azure-diensten aanbieden voorlopig geen inzicht kunnen krijgen in het real-time cloudgebruik van deze klanten. Ook kunnen zij hierover geen notificaties ontvangen.

Problemen bij Azure Savings Plans

De problemen doen zich volgens Microsoft voor tot halverwege maart dit jaar en gelden vooral voor die partners die voor hun klanten Azure Savings Plans hebben aangekocht. Deze partners kunnen nu wel hun klanten een bepaald budget toewijzen, maar dus niet zien hoeveel zij daadwerkelijk uitgeven. Dit kan eventueel ertoe leiden dat deze klanten hun budgetten kunnen overschrijden.

Azure Savings Plans zijn ‘makkelijke en flexibele’ abonnementen die Azure en aanverwante diensten tegen lagere prijzen moeten leveren. Deze abonnementen laten gebruikers voor een jaar of drie jaar tegen een vast uurbedrag diensten gebruiken in de public cloudomgeving. Hiervoor kunnen zij het hele bedrag in één keer betalen of deze kosten maandelijks laten afboeken. De prijzen van Azure-rekenkracht binnen Azure Savings Plans kunnen tot 65 procent lager zijn dan de normale prijs. Meer gebruik van Azure dan het abonnement biedt, wordt berekend als pay-as-you-go en wordt apart gefactureerd.

Nu de real-time monitoring van het gebruik van klanten binnen Azure Savings Plans tijdelijk niet functioneert, wordt dit nog wel geregistreerd. Partners krijgen alleen niet meer de gebruikelijke notificaties over wat hun klanten doen binnen Azure. Daardoor krijgen zij ook geen automatische alerts over mogelijke problemen.

Tips van Microsoft

Microsoft verwacht de problemen halverwege volgende maand te hebben opgelost, maar geeft ondertussen partners toch enkele tips over hoe zij hun eindklanten kunnen behoeden voor excessief cloudgebruik.

De techgigant adviseert partners dagelijks, handmatig, niet gerekende gebruiksdata te controleren om te weten te komen hoeveel klanten uitgeven aan Azure-bronnen. Wanneer zij abnormaal gebruik tegenkomen, moeten zij de klanten hierover direct waarschuwen. Ook kunnen partners proactief communiceren met hun klanten over het probleem dat zich bij Microsoft Azure voordoet. Zij kunnen dan alternatieve suggesties geven over het monitoren van het Azure-gebruik en de daarbij horende kosten.

Of partners dit kunnen doen valt nog te bezien. Vaak hebben zij niet de benodigde medewerkers om handmatig al het Azure-gebruik van hun klanten te gaan controleren. Ook staan zij vanzelfsprekend niet te springen om over het probleem in gesprek te gaan met hun klanten.

