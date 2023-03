ASMI voorziet op dit moment nog geen problemen bij een verscherping van de exportrestricties naar China.

Dat geeft CEO Benjamin Loh van de Nederlandse leverancier van machines voor de productie van halfgeleiders aan tegenover het Financieele Dagblad. Volgens de chipmachineproducent heeft het inmiddels een idee hoe de nieuwe Nederlandse exportrestricties voor chiptechnologie naar China eruit komen te zien. De nieuwe regelgeving, die vooral op de technologie van concullega ASML lijkt te zijn gericht, geldt immers ook voor de machines van ASMI. De producent van halfgeleidermachines is hierover wel in gesprek met de Nederlandse overheid.

Volgens het bedrijf worden veel van de machines die onder de restricties zouden vallen niet in Nederland gefabriceerd, maar in Singapore. Daar gelden geen exportrestricties naar China. Wel heeft het bedrijf last van de Amerikaanse exportrestricties, wat drie procent van de totale omzet kost.

Langere termijn

Op de langere termijn kunnen de verscherpte exportregels mogelijk voor wat problemen zorgen. Wanneer Chinese chipfabrikanten niet meer aan Amerikaanse machines of die van ASML kunnen komen, heeft het ook geen zin andere machines, zoals die van ASMI, voor deze fabricageprocessen aan te schaffen. Veel Chinese klanten van het bedrijf wachten af met bestellen omdat ze eerst zeker willen weten dat ze aan de benodigde chipproductiemachines kunnen komen.

Onlangs maakte de fabrikant voor halfgeleiderproductiemachines ook de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de cijfers over heel 2022 bekend. In het laatste kwartaal van vorig jaar werd een totale omzet van 725 miljoen euro geboekt. Dit was maar liefst 48 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021. In het vierde kwartaal van vorig jaar had het bedrijf voor 826,6 miljoen euro aan orders in de boeken staan.

De omzet in heel 2022 kwam uit op een bedrag van 2,4 miljard euro. Dit is hoger dan ooit tevoren en duidelijk een oorzaak van de grote wereldwijde vraag naar chips in het afgelopen jaar. Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht de producent een omzet van tussen de 660 miljoen euro en 700 miljoen euro. Aan het begin van 2023 stond voor een bedrag van 1,7 miljard euro aan orders uit.

Meer investeringen

Tegenover het FD geeft ASMI verder aan dat het dit jaar vooral wil gaan investeren voor de langere termijn. Het bedrijf verwacht dat de halfgeleiderindustrie de komende jaren nog flink gaat groeien en daarop moet het zich voorbereiden.

Ook zijn er op dit moment veel technologische ontwikkelingen gaande, waarvoor ASMI veel mogelijkheden ziet. Dit zijn volgens de producent de belangrijkste redenen waarom het meer in onderzoek gaat investeren.

