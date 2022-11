De Nederlandse chiptoolfabrikant ASMI merkt dat de Amerikaanse regering de druk opvoert als het gaat om het niet leveren van machines voor de fabricage van chips aan China. Dit zegt CEO Benjamin Loh in een reactie op de verwachte mindere verkopen aan dit land in het vierde kwartaal van dit jaar.

Volgens de CEO voert de Amerikaanse regering flink druk uit op de Nederlandse en ook Japanse regeringen, schrijft de Financial Times. Als het aan de VS ligt, gaan de landen dezelfde lijn volgen als de Verenigde Staten die onlangs zeer strenge exportvoorwaarden oplegde voor het leveren van hightech appratuur aan de Aziatische grootmacht.

Volgen de CEO van ASMI zet de Amerikaanse overheid de bondgenoten onder druk om ervoor te zorgen dat door multilaterale beslissingen wordt voorkomen dat iedereen stopt met het leveren van chipfabricagemachines aan China.

Daling export ASMI naar China

ASMI wordt door de exportrestricties flink getroffen. In een recente verklaring over de verwachtingen voor het vierde kwartaal van dit jaar verwacht de chipmachinefabrikant dat de export naar China door de Amerikaanse restricties in oktober van dit jaar al met 40 procent was afgenomen. Wanneer naar het hele jaar 2022 wordt gekeken, daalt de export naar het land tussen de 15 en 25 procent.

Volgens Loh hebben de restricties inmiddels al grote gevolgen voor de Chinese klanten van het bedrijf. Hij geeft aan dat de klanten het op dit moment heel lastig hebben voldoende apparatuur bijeen te schrapen voor hun productielijnen.

Ook hebben, zo waarschuwt de CEO, de restricties van de Amerikaanse overheid gevolgen voor bedrijven als ASMI zelf. Hij waarschuwt in het bijzonder dat de maatregelen mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de productielocatie van de chipmachinefabrikant in de Amerikaanse staat Arizona.

Houding Nederlandse regering

Of de Nederlandse regering gevoelig is om de Amerikaanse sancties te volgen, is overigens nog onbekend. In een interview met NRC geeft verantwoordelijk minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel aan: “Nederland zal de Amerikaanse exportbeperkingen voor China niet een-op-een kopiëren. We maken een eigen afweging – en dat doen we in overleg met partnerlanden als Japan en de VS.”

Redenen voor deze afweging zijn onder meer het behouden van technologisch leiderschap, het voorkomen van strategische afhankelijkheden en het tegengaan van ongewenst gebruik van technologie. Volgens Schreinemacher is open handel belangrijk, maar niet ten koste van alles. Ze geeft aan dat Nederland wel kritischer gaat kijken naar met welke landen welke goederen kunnen worden uitgewisseld.

