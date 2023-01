De Nederlandse chipfabrikant ASMI boekt in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een hoger resultaat dan verwacht. De omzet komt uit op ongeveer 720 miljoen euro in plaats van de verwachte 660 miljoen euro.

De omzetstijging naar 720 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022 is flink hoger dan de eerdere verwachte omzet tussen de 630 en 660 miljoen euro. Volgens de Nederlandse chipfabrikant is deze extra omzet het gevolg van verbeterde toeleveringsomstandigheden in de supply chain. Door deze verbeteringen was de chipfabrikant in staat zijn uitstaande orders verder weg te werken aan het einde van het afgelopen jaar.

Meer bestellingen

Ook het aantal bestellingen kwam het laatste kwartaal van het afgelopen jaar hoger uit dan eerder verwacht. ASMI noteerde in het bewuste kwartaal in totaal 820 miljoen euro aan bestellingen. Vooral werden veel chips in het zogenoemde ‘power/analog’ wafer-segment besteld. Dit inclusief een onverwacht zeer hoog aantal bestellingen binnen het ‘silicon carbide epitaxy’ (LPE)-segment.

Naast een ‘normale’ sterke vraag naar chips uit dit laatste segment, haalden veel klanten ook bestellingen naar voren die pas later in 2023 zouden moeten worden geleverd, zo geeft de chipfabrikant aan.

De definitieve cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het hele jaar worden eind februari bekendgemaakt.

