De nieuwe Synology-NAS DiskStation DS1823xs+ is gemaakt voor het opslaan van ongestructureerde data, het maken van backups en het delen en synchroniseren van bestanden of het beheer van (camera)bewakingssystemen.

De DiskStation DS1823xs+ is een compacte storagetoepassing met een capaciteit van maximaal 144 TB en 324 TB met een uitbreidingspakket. Het torenmodel past vooral in omgevingen binnen bedrijven waar geen serverkasten of datacenters beschikbaar zijn.

De storagetoepassing is vooral geschikt voor het opslaan van ongestructureerde gegevens in kantoren en studio’s, het backuppen van endpoints en servers in kantooromgevingen, het delen en synchroniseren van bestanden tussen apparaten en locaties en het beheren van lokale (camera)bewakingssystemen.

Technische functionaliteit

Op het gebied van technologie biedt de nieuwe Synology DiskStation DS1823xs+ snelheden van meer dan 3.100/2.600 Mbps voor sequentieel lezen/schrijven. De willekeurige I/O-prestaties zijn te verbeteren door het toevoegen van snelle M.2 NVMe- of SATA SSD storage of door SSD’s aan te wijzen als lees-/schrijfcache voor HDD-volumes.

Daarnaast beschikt de NAS over ingebouwde 10GbE-connectiviteit en tot maximaal vier 1/10/25GbE- of Fibre Channel-poorten. Deze poorten moeten toepassingen ondersteunen die veel bandbreedte vergen.

Meegeleverde software

Wat meegeleverde software betreft draait de DS1823xs+ op het DiskStation Manager (DSM)-besturingssysteem. Verder beschikt de NAS over Synology Drive voor het raadplegen van bestanden op afstand en het synchroniseren van deze bestanden tussen verschillende types devices. Hybrid Share maakt het mogelijk de opslagcapaciteit voor bijvoorbeeld bijkantoren on-demand via de cloud uit te breiden via de Synology C2-datacenters. Caches met veelgebruikte bestanden worden op lokale Synology-servers bewaard voor betere toegangsmogelijkheden.

Op het gebied van backups is de Synology DS1823xs+ compatibel met Windows-, macOS- en Linux-devices, vm’s van VMware en Hyper-V en de productiviteitsapplicaties van Microsoft 365 en Google Workspace. Dit met behulp van de op de storagetoepassing aanwezige Active Backup Suite-software.

Videobewakingsplatform

Verder biedt de zakelijke Surveillance Station-oplossing van Synology een krachtig en flexibel videomanagementsysteem dat meer dan 8.300 gevalideerde en ONVIF-gecertificeerde IP-camera’s ondersteunt. Op deze manier kunnen tot 75 camera’s aan de DiskStation DS1823xs+ worden gekoppeld. Grotere installaties zijn mogelijk door servers te koppelen aan het ingebouwde Centralized Management System.

De Synology DiskStation DS1823xs+ is per direct verkrijgbaar via Synology-partners en -verkopers. De adviesprijs is 1.920 euro inclusief BTW en 1.600 euro exclusief BTW.

