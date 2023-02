Tegenwoordig zijn zakelijke workloads verspreid over fysieke, virtuele en cloudomgevingen, waardoor het lastig is back-uptaken te beheren en te controleren.

Bovendien moet je voor moderne back-up- en hersteloplossingen meestal afzonderlijk back-upsoftware en opslagservers aanschaffen. Omdat leveranciers van back-upsoftware het aantal CPU-sockets, pc’s of servers in rekening blijven brengen, betekent dit op de lange termijn een terugkerende investering wanneer een bedrijf groeit. Om te voorkomen dat klanten te maken krijgen met dure en terugkerende softwarelicentiekosten, creëerde Synology Active Backup Suite. Met deze oplossing wilden ze de back-upmarkt veranderen door een geïntegreerde back-upoplossing op Synology NAS aan te bieden, volledig

vrij van softwarelicenties.

Allround bescherming

Zo maak je van jouw Synology-server een gecentraliseerde back-up- en hersteloplossing met vereenvoudigde aanschaf, implementatie en technische ondersteuning. Met slechts eenmalige hardwarekosten heb je toegang tot de licentievrije Active Backup-software, ongeacht het aantal pc’s, servers of gebruikersaccounts waarvan je een back-up wil maken.

Met Synology Active Backup Suite kun je namelijk back-uptaken van virtuele machines, servers, pc’s en SaaS centraliseren vanaf één console met verschillende pakketten. Door gebruik te maken van Changed Block Tracking Technology en Windows VSS voert Active Backup forever-incremental back-ups uit door alleen van gewijzigde gegevens een back-up te maken, waardoor er op de back-uptijd aan de bronzijde wordt bespaard. Met globale deduplicatie vermindert Active Backup jouw opslagverbruik voor alle platforms, apparaten en versies aanzienlijk.

Volledige back-up en herstel

Wat organisaties naast een efficiënte back-up nodig hebben, zijn eenvoudige en flexibele herstelopties. Active Backup for Business biedt verschillende herstelmethoden die het beste bij jouw bedrijfsscenario passen in het geval van een ramp. Aangezien bedrijven steeds meer vertrouwen op gegevens die bij clouddiensten zijn opgeslagen, worden ze geconfronteerd met de uitdagingen om hun gegevens te bezitten en te beschermen. Synology Active Backup Suite is gemaakt voor gangbare cloudservices en biedt een on-premise back-upoplossing. Dankzij continue back-up kunnen bedrijven voortdurend back-ups maken van de diensten van gebruikers. Back-ups kunnen dus altijd zo recent zijn als enkele minuten geleden. Deze oplossing helpt de totale kosten te minimaliseren en de efficiëntie van de back-up te maximaliseren, zonder dat gebruikers zich zorgen hoeven te maken over licentiekosten. Veel bedrijven maken er al gebruik van, zoals Interasia, IdeaBank en Unesco.

