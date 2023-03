IBM en Cohesity komen met Storage Defender voor dataprotectie. De nieuwe oplossing combineert features van drie IBM-storageoplossingen met Cohesity DataProtect.

Storage Defender is de eerste in een reeks oplossingen waarmee IBM zijn storage-, back-up- en dataprotectie-oplossingen combineert met die van andere partijen. Dit om klanten beter primaire-, secundaire replicatie- en back-upbeheeroplossingen te bieden in een enkele samengevoegde omgeving.

De met Cohesity uitgebrachte oplossing Storage Defender gebruikt AI en event monitoring voor meerdere storageplatforms en een enkele beheeromgeving voor het beschermen van de data van bedrijven. De oplossing moet bedrijven beschermen tegen ransomware, menselijke fouten en sabotage.

Bovendien beschikt de oplossing over een cyber vault en een clean room met geautomatiseerde recoveryeigenschappen. Dit moet bedrijven helpen kritieke data in uren en minuten te herstellen in plaats van dagen.

Cohesity DataProtect-platform

De oplossing bestaat uit vier bestaande oplossingen van beide partijen. Het eerste onderdeel, het Cohesity DataProtect-platform, helpt beheerders met het maken van data back-ups van on-premises- en cloudomgevingen met de centrale interface.

Deze back-ups zijn zo ingericht dat bedrijven deze meteen op schaal kunnen herstellen in meerdere omgevingen. Ook kunnen zij data kopiëren en opslaan naar en in meerdere omgevingen. Of dit nu onsite of offsite servers zijn en in meerdere cloudomgevingen. Hierdoor is er altijd een up-to-date en juiste datakopie beschikbaar in het geval van een cyberaanval of -incident.

IBM-onderdelen

De overige onderdelen van Storage Defender zijn afkomstig van IBM. Ten eerste gaat het om IBM Storage Protect. Met deze tool kunnen beheerders fysieke servers, vm’s en andere omgevingen, zoals SaaS workloads, back-uppen en herstellen. Met de oplossing kunnen zij een enkele server tot maximaal 4 Petabyte per dag back-uppen en tot wel 100 TB aan nieuwe data per dag binnenhalen.

Alle oplossingen binnen Storage Defender hebben de IBM Storage FlashSystem van flash- en hybride storage arrays als basis. Vooral voor de toepassing van de met Cohesity ontwikkelde dataprotectie-oplossing in on-premises datacenters.

Deze storage arrays beschikken daarbij over een logische air gap-functionaliteit; FlashSystem Safeguarded Copy. De functionaliteit is ontwikkeld voor het tegengaan van ransomware-aanvallen. Met deze functionaliteit kunnen bedrijven een niet te veranderen en te verwijderen versie van hun gegevens maken wanneer zij door cybercriminelen worden aangevallen.

Voor onder meer het opslaan van data uit containeromgevingen is als vierde en laatste onderdeel IBM Storage Fusion toegevoegd. Deze oplossing biedt cloudgebaseerde dataopslag- en -orkestratie voor Red Hat OpenShift.

De gezamenlijke IBM-Cohesity-oplossing IBM Storage Defender moet in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.

