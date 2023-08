IBM breidt de eigen DiamondBack-tape-library uit met een on-prem S3 object storage-archief. Zo wordt er meer mogelijk op het gebied van opslag door middel van magnetische tapes.

In oktober kwam het al met de DiamondBack TS6000, die maximaal 14 tape-drives en 1458 cartridges kunnen huisvesten voor 28,8 petabytes aan data. Er is ook een x86-server aanwezig in de DiamondBack S3, weet Blocks & Files te melden. Deze zorgt voor de S3-interface en object-to-tape cartridge/track mapping. DiamondBack S3 kan object-storage een voordeel geven dat ook al voor bestanden geldt, waarbij tape goedkoper is ter opslag dan harde schijven of flash.

IBM heeft al sinds jaar en dag data opgeslagen op tapes: pc’s van het bedrijf gebruikten al tapes die leken op wat destijds gebruikelijk was om audio mee op te slaan. Voor opslag is tape altijd al een voordelig alternatief geweest voor harddrives. Wat IBM betreft is de opkomst van big data genoeg reden voor hyperscalers om trouw te blijven aan tape. Daarnaast zou de technologie een stuk ecologischer zijn: tape-media stoot naar verluidt slechts 3 procent van de CO2 uit ten opzichte van harde schijven.

Early access

Julien Demeulenaere van Tape & High-End Storage EMEA bij IBM kondigt een early access-programma aan om tape in te zetten via S3. Hij stelt dat IBM’s oplossing de complexiteit van tape-technologie moet weghalen. Voor langetermijnsgebruik prijst hij het voordeel aan van één apparaat die in minder dan een uur op te zetten is op een colocatie. Het early-access programma duurt 14 dagen op een prototype en biedt “oneindige opslagruimte”.

Demeulenaere vertelde Blocks & Files: “Het is niet een wonder, we kunnen niet buckets native op tape opslaan. Het is een software-abstractielaag op de server die de data als een S3-object voor de gebruiker weergeeft.” De server is exclusief aan te spreken via Ethernet. Het kan niet gebruikt worden als file-repository target.

