Volgens de Financial Times omzeilen Chinese kunstmatige intelligentiebedrijven de exportcontroles en krijgen ze via tussenpersonen toegang tot hoogwaardige Amerikaanse chips.

De Chinese bedrijven brengen mazen en gebreken in het Amerikaanse sanctieregime aan het licht, zo meldt de FT op basis van bronnen. In de herfst van 2022 legde de regering Biden eenzijdige exportcontroles op die Amerikaanse bedrijven verbiedt geavanceerde chipapparatuur en hoogwaardige halfgeleiders te verkopen aan Chinese groepen. Daarmee werd het sanctieregime uitgebreid dat voorheen alleen gericht was op specifieke bedrijven die op de zwarte lijst stonden, zoals IFLYTEK, Dahua Technology en Megvii Technology. Zij zouden Beijing hebben geholpen bij de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid.

Hoogwaardige chips huren per uur

AI-groepen die het doelwit zijn van deze Amerikaanse sancties hebben echter manieren gevonden om beperkte technologie te verkrijgen door gebruik te maken van cloud providers en huurovereenkomsten met derden. Naast het gebruik van tussenpersonen kopen de groepen ook chips via dochterondernemingen in China, aldus de FT.

iFlytek, een door de staat gesteund spraakherkenningsbedrijf dat op de oorspronkelijke Oeigoerse zwarte lijst staat, heeft toegang gehuurd tot de A100-chips van Nvidia, die het gebruikt om nieuwe AI-toepassingen en -diensten te ontwikkelen, aldus de bronnen van de FT.

SenseTime, een ontwikkelaar van gezichtsherkenning die tegelijk met iFlytek op de lijst is geplaatst, heeft tussenpersonen gebruikt om verboden componenten uit de VS te kopen, zo onthullen de bronnen van FT.

Private cloud computing-bedrijven bieden ook toegang tot hoogwaardige Amerikaanse chips. AI-Galaxy, een in Shanghai gevestigd cloud computing-bedrijf, rekent bijvoorbeeld 10 dollar voor een uur toegang tot acht van zijn A100 Nvidia-chips. Het bedrijf is opgericht door voormalige werknemers van Nvidia en AliCloud.

Uitdaging voor de Amerikaanse autoriteiten

Het vermogen van Chinese AI-groepen om toegang te blijven krijgen tot Nvidia’s cruciale high-end chips en andere geavanceerde technologie “onderstreept de uitdaging waarmee de VS worden geconfronteerd bij de handhaving van hun handelsbeperkingen tegen Chinese bedrijven”, aldus FT.

Een woordvoerder van het US Commerce Department vertelde FT dat het Bureau of Industry and Security “krachtig onderzoek doet naar mogelijke schendingen van exportcontroles, maar geen commentaar geeft op specifieke beschuldigingen”.

Tip: Kabinet beperkt export ASML-chipmachines naar China