Het kabinet legt de export van Nederlandse chipmachines naar China verder aan banden. ASML mag door het besluit minder geavanceerde chipmachines naar China exporteren.

Dat schrijft minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel in een brief aan de Tweede Kamer. De minister noemt het een kwestie van nationale veiligheid in gesprek met De Telegraaf. De stap hing door druk van de Verenigde Staten al langer in de lucht.

Schreinemacher stelt te willen voorkomen dat Nederlandse apparatuur wordt gebruikt voor militaire toepassingen. Daarnaast draagt ze aan dat Nederland de strategische afhankelijkheid van China wil afbouwen.

Geavanceerde oude machines

De nieuwe restricties komen bovenop het al bestaande verbod dat bepaalt dat de allernieuwste chipmachines niet naar China mogen. Nu komt ook een deel van de oudere chipmachines onder de vergunningsplicht te vallen. Daardoor mogen de geavanceerde oude modellen ook niet meer naar China geëxporteerd worden.

“De aanvullende nationale exportcontrole maatregelen betreffen zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders waarop Nederland een unieke en leidende positie heeft, zoals de meest geavanceerde Deep Ultra Violet (DUV) immersie lithografie en depositie”, schrijft Schreinemacher.

Het kabinet wil proberen nog voor de zomer de nieuwe exportbeperking in te laten gaan.

ASML verwacht geen groot effect

ASML heeft zich al eerder uitgelaten over de maatregel. Internationaal wordt namelijk al langer gesproken over een mogelijk exportverbod van de machines. Met name de VS voerde druk uit, om een technologische opmars van China tegen te gaan. Tijdens een bezoek van premier Rutte aan president Biden stond de kwestie nog op de agenda.

Bij de presentatie van de financiële cijfers eind januari werd duidelijk dat voor ASML in de nabije toekomst in ieder geval geen redenen zijn zich zorgen te maken over de omzet van 2023. Er is immers nog een goed gevulde orderportefeuille. Wereldwijd is er veel vraag naar de machines.

In de reactie op het nieuwe besluit stelt ASML dat het tijd zal kosten tot de restricties in wetgeving opgenomen zijn en van kracht worden. “Op basis van de aankondiging van vandaag, onze verwachting van het vergunningenbeleid van de Nederlandse overheid en de huidige marktsituatie verwachten wij niet dat deze maatregelen een materieel effect zullen hebben op onze financiële vooruitzichten die wij hebben gepubliceerd voor 2023 of voor onze scenario’s voor de langere termijn zoals aangekondigd tijdens onze Investor Day in november vorig jaar”, aldus ASML.

Daarnaast benadrukt ASML dat de aanvullende restricties niet gelden voor alle lithografie-tools. Het gaat uitsluitend om wat ‘meest geavanceerd’ wordt genoemd. “Hoewel ASML geen aanvullende informatie heeft ontvangen over de exacte definitie van ‘meest geavanceerd’, interpreteert ASML dit als ‘kritische immersie’ die ASML in onze Capital Markets Day heeft gedefinieerd als de TWINSCAN NXT:2000i en latere immersiesystemen.”

Tot slot haalt het statement expliciet aan dat de verkoop van EUV-tools al sinds 2019 beperkt is.

