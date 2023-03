Eindgebruikers van Microsoft 365 hadden onlangs last van een storing in het bepalen van hun geolocatie, schrijft The Register. Door de storing kregen zij geen toegang tot de diensten van de cloudgebaseerde productiviteitssuite. Ook Nederlandse eindgebruikers hadden last van dit probleem.

Volgens de techwebiste hadden eindgebruikers van Microsoft 365 problemen met het bepalen van hun locatie wanneer zij wilden inloggen bij de clouddienst. Tijdens het inloggen gaf de dienst aan dat zij zich in Oezbekistan bevonden en niet in hun eigen land. Hierdoor werd de toegang tot de productivieitsdiensten geweigerd.

Fout in geolocatie-infrastructuur

Microsoft heeft het probleem onderkend en ook de oorzaak van de verkeerde geolocatieverwijzing weten te achterhalen. Volgens de techgigant is het een gevolg van een fout in de infrastructuur die de geolocatie van eindgebruikers regelt. Hierbij leverde de infrastructuur incorrecte IP-locatiegegevens. Hierdoor konden klanten die alleen toegang krijgen tot de cloudgebaseerde productiviteitssuite op basis van hun eigen lokale IP-adres niet inloggen.

Na negen uur is de storing door Microsoft verholpen. Vooral klanten uit de VS en Japan werden door de geolocatiefout getroffen. Toch geven ook Nederlandse eindgebruikers aan ook te zijn getroffen wanneer zij wilden inloggen en dus als uit Oezbekistan afkomstig werden gedetecteerd.

