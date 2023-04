ASML heeft de ASML Academy geopend op het terrein van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Dit interne opleidingsinstituut van de chipfabricagegigant moet medewerkers de beste mogelijkheden geven zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Met het interne opleidingsinstituut wil ASML zijn groeiend aantal medewerkers ontwikkelen, zegt CEO Peter Wennink tegen innovatienieuwssite Innovation Origins. Alleen al in 2022 verwelkomde het bedrijf 10.000 nieuwe medewerkers. Het interne opleidingsinstituut moet nieuwe en bestaande medewerkers voldoende mogelijkheden bieden zoveel mogelijk bij te leren.

Drie pilaren en voordelen

De leermethoden zijn gebaseerd op drie ‘pilaren’: visualisatie, simulatie en hands-om praktijk. De visualisatie-leermethoden gebruiken virtual reality (VR). Voor de simulatiemethodiek is speciale software beschikbaar en de hands-on praktijk wordt uitgevoerd op een echte ASML-machine.

De ASML Academy heeft volgens de fabrikant verschillende voordelen. Zo is het mogelijk opleidingen te volgen, zonder dat de werkzaamheden daar last van hebben en trainingen kunnen direct hands-on worden uitgevoerd. Hierdoor wordt dan niet de supply-chain in gevaar gebracht, zegt ASML.

De opleidingen zijn ook makkelijker opschaalbaar en kunnen daardoor ook in andere, (internationale) vestigingen worden aangeboden. Verder bespaart de centrale opleidingslocatie veel geld en tijd.

BIC-campus Eindhoven

Het ASML-opleidingsinstituut beslaat 7.000 vierkante meter op de BIC-campus in Eindhoven. Hiermee laat het bedrijf zien dat het nog steeds een belangrijk bedrijf is voor het regionale high-techecosysteem. Ook biedt ASML op deze manier meer samenwerkingsmogelijkheden voor andere op de BIC gevestigde opleidingsinstituten als Summa College, Fontys, Avans en de TU Eindhoven.

