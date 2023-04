Uit onderzoek van NTT Data blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven 5G-connectiviteit gebruikt.

Het onderzoek naar het gebruik van moderne IT-technologie door Nederlandse bedrijven laat zien dat 5G het meest wordt toegepast. De mobiele technologie wordt gevolgd door IoT-toepassingen, intelligente automatisering en AI/ML-diensten. Blockchain wordt het minst gebruikt.

De lijst van welke IT-technologie bedrijven op dit moment het meest belangrijk vinden, ziet er anders uit. AI/ML staat bovenaan, gevolgd door intelligente automatisering en 5G. Blockchain en XR zijn voor bedrijven minder belangrijk.

Voordelen van 5G

Volgens NTT Data zijn het de voordelen van 5G die het gebruik zo populair maken. Denk aan hogere (internet)snelheden, maar ook meer productiviteit, een betere gebruikservaring en het realiseren van minder downtime.

Bedrijven die nog geen 5G gebruiken, geven vaak als reden dat de mobiele technologie hen niet verder helpt of dat ze geen interesse in 5G hebben. Ook vinden deze bedrijven dat de mobiele technologie nog niet voldoende is doorontwikkeld.

De onderzoekers concluderen dat er bij Nederlands bedrijven nog voldoende ruimte bestaat voor het ontdekken van nieuwe technologieën en deze te gebruiken. Om er beter van te profiteren, moeten zij wel meer kennis krijgen over de impact van deze nieuwe technologieën op de bedrijfsvoering. Ook moeten ze voor nieuwe technologie meer budget vrijmaken.

