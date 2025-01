Nederland akkoord met Nvidia over AI-faciliteit

De beoogde nieuwe faciliteit met een AI-supercomputer zal dankzij een overeenkomst gebruik kunnen maken van Nvidia’s hardware en technische expertise.

Dat maakte minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken bekend tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De minister bezoekt daar de techbeurs CES, evenals steden en bedrijven waarmee Nederland sterke economische banden heeft. Beljaarts sprak onder andere met Nvidia, dat als GPU-leverancier een cruciale rol speelt in het realiseren van een eventuele AI-faciliteit.

Met de deal om de levering van Nvidia’s chips veilig te stellen, kan Nederland in de toekomst een AI-supercomputer inzetten voor de ontwikkeling en toepassing van AI. Hoewel het nog niet zeker is of de AI-faciliteit er daadwerkelijk komt, ziet Beljaarts de kansen voor de realisatie van een Nederlandse locatie nu aanzienlijk toenemen. Meerdere landen hebben soortgelijke ambities, wat Nvidia in een luxepositie brengt: het bedrijf kan kiezen uit een groot aantal overheden en bedrijven die willen samenwerken voor de levering van hun apparatuur.

Ambities

“Voordat er een schep de grond in kan, moeten we zeker weten dat de vereiste kennis en hardware beschikbaar is. Nvidia heeft de kennis en de hoogtechnologische apparatuur die nodig is voor het bouwen van een AI-faciliteit. Vandaag is daarin een belangrijke stap gezet”, verklaart Beljaarts tegenover De Telegraaf.

De Nederlandse overheid heeft bredere ambities om het land uit te laten groeien tot een prominentere speler op het gebied van AI. Begin vorig jaar werd al 204,5 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in AI, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van subsidies van de Europese Unie.

