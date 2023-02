Volgens een kwart van de IT’ers zal kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat banen in de IT-sector verdwijnen. Mede door de komst van Intelligent Automation zal dat gebeuren, zo is de gedachte.

Dat blijkt uit onderzoek van NTT DATA. Het bedrijf deelde de conclusies, getrokken na onderzoek onder 500 IT-professionals, voor publicatie met Techzine. Hoewel een deel van de IT’ers denkt dat er banen verdwijnen, zien zij beide technologieën ook als oplossing voor de personeelstekorten. Zo stelt 28 procent dat Intelligent Automation ervoor zorgt dat de organisatie beter met het tekort om kan gaan. Ook AI (een op de vijf) draagt een steentje bij.

Het onderzoek stipt ook aan dat in het verleden niet alle nieuwe technologieën blijvend populair zijn. De meeste hoop op zakelijk vlak vestigen de IT’ers nu op AI (30 procent). Intelligent Automation (18 procent) volgt daarna. XR, bestaande uit virtual reality en augmented reality, wordt gezien als het minst veelbelovend op zakelijk gebied.

Budgetprioriteiten

Tegelijkertijd stelt NTT DATA op basis van het onderzoek dat 37 procent, ondanks de verwachtingen, minder dan tien procent van het IT-budget aan AI besteedt. Slechts negen procent geeft meer dan 20 procent uit.

Een verrassende conclusie op dit vlak is dat het grootste gedeelte van het IT-budget naar blockchain gaat. Deze technologie wordt door negen procent van de IT’ers als meest veelbelovende technologie gezien. 13 procent van de organisaties besteden hier meer dan een vijfde deel van het IT-budget aan.

“Wij mensen zijn gewoontedieren. We houden ons vast aan dat wat we kennen en nieuwe dingen vinden we in eerste instantie maar niets. Toch is het belangrijk dat je met jouw organisatie gaat onderzoeken welke nieuwe opkomende technologieën er allemaal zijn. Waar kun je ze voor gebruiken? En (hoe) kunnen ze jouw business verder helpen”, stelt Telecom Lead Benelux Aart-Jan Schouten van NTT DATA.

