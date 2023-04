AMD heeft onlangs de voor datacenters geschikte Alveo MA35D-accelerator geïntroduceerd. Deze acceleratorkaart is gemaakt voor het verwerken van videoverwerkingsprocessen voor meerdere videostreams.

Met de nieuwe AMD Alveo MA35D is de opvolger van de AMD Alveo U30 accelerator. Met de nieuwe acceleratorkaart kunnen leveranciers van videostreamingdiensten beter meerdere videostreams tegelijkertijd verwerken.

De nieuwe acceleratorkaart moet vier keer zoveel videostreams kunnen verwerken als de voorganger. Het gaat om 32 1080p streams, 8 4K-streams of 4 8K-streams op hetzelfde moment. Ook gebruiken deze streams tot 66 procent minder energie. In een standaard 1U-rackserver passen volgens AMD acht MA35D-accelerators die gezamenlijk tot 256 gelijktijdige videostreams kunnen verwerken.

ASIC’s als VPU’s

Onder de motorkap beschikt de AMD Alveo over twee 5-nanometer ASIC’s of Video Processing Units (VPU’s). Deze VPU’s draaien slechts één type workloads, in dit geval die voor video processing. Hierdoor wordt de beweging van data tussen de CPU en de accelerator tot een minimum teruggebracht, wat minder latency en maximale kanaaldichtheid oplevert, zegt AMD.

Ook AI-engine

Naast de VPU’s heeft de AMD MA35D ook andere rekenkrachtmodules aan boord. Onder meer een AI-engine die tot 22 biljoen verwerkingen per seconde kan uitvoeren. Deze engine draait AI-modellen die automatisch de kwaliteit van de videostreams vergroten en deze comprimeren om bandbreedte te besparen.

De AMD Alveo MA35D wordt op dit moment getest bij verschillende klanten. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar moet de acceleratorkaart in grote aantallen leverbaar zijn.

Lees ook: AMD lijkt overstag te gaan; chips met hybride architectuur op komst?