AMD krijgt hulp met de ontwikkeling van zijn AI-accelerators. Microsoft biedt volgens Bloomberg ondersteuning aan het chipbedrijf om in de toekomst niet afhankelijk te hoeven zijn van Nvidia’s GPU’s voor het Microsoft Azure-cloudplatform.

Bloomberg meldt eveneens dat AMD zou bijdragen aan de ontwikkeling van een Microsoft-AI-accelerator, hoewel het bedrijf uit Redmond dit ontkent.

De samenwerking zou betekenen dat AI-toepassingen op Azure in de toekomst niet alleen hoeven te draaien op Nvidia-hardware. Toch heeft AMD een aardige inhaalslag te maken: Nvidia zou 80 procent van de servermarkt in handen hebben. Daarnaast zijn veel applicaties geoptimaliseerd voor de CUDA- en tensor cores die in recente Nvidia-chips te vinden zijn. Momenteel zou Microsoft gebruik maken van “tienduizenden” Nvidia-GPU’s in datacenters.

Eigen doeleinden

Naast het vooruitzicht van goedkopere servers zal Microsoft meer motieven hebben voor de samenwerking. Nvidia en AMD zijn vooralsnog de enige grote spelers op de GPU-markt, hoewel ook Intel recent tot deze markt toetrad. Veel AI zal ongetwijfeld in de cloud zijn werk gaan doen, maar het opvoeren van de concurrentie kan voor organisaties ook on-prem voordelen hebben. Voor data die in het on-prem datacenter of aan de edge door AI moet worden verwerkt, is het immers ook goed om een alternatief te hebben.

Verder zal er met de introductie van Windows 12 in 2024 veel focus komen op een breed spectrum van AI-toepassingen in het besturingssysteem. Als Microsoft ervoor kan zorgen dat zowel AMD als Nvidia dat kunnen bieden, kan dat de stap naar Windows 12 alleen maar vergemakkelijken.

Met het opvoeren van de concurrentie tussen AMD en Nvidia, specifiek voor AI-doeleinden, wordt de markt van AI-hardware concurrerender, maar ook weer wat complexer. Eerder kwam Google al met de claim dat een eigen AI-supercomputer sneller en zuiniger was op de zelf ontwikkelde TPU’s (Tensor Processing Units) dan Nvidia’s A100-GPU’s. De concurrentie voor Nvidia zal heviger worden, ook al zal het jaren duren voordat het op grote schaal in de servermarkt moet inleveren. Daarvoor heeft het vele jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van AI-accelerators. Die zitten niet alleen in de zakelijke GPU’s, maar ook al sinds 2018 in consumentenproducten, met de lancering van de GeForce RTX 2000-serie.