Intel heeft al geruime tijd chips met een combinatie van krachtige cores en efficiënte cores, maar AMD leek er niet aan te willen. De nieuwe Phoenix APU’s zouden hier weleens verandering in kunnen brengen.

We kennen de zogeheten hybride processorarchitectuur dankzij ARM al heel lang uit de smartphonewereld. Eerst heette het big.LITTLE, daarna DynamIQ. Kort door de bocht moet deze architectuur goede prestaties kunnen leveren wanneer dat nodig is, maar vooral heel efficiënt kunnen werken als dat kan.

Voor de liefhebbers, de eerste keer dat we een dergelijke architectuur in smartphones zagen was het 2011, ten tijde van Cortex-A7 en Cortex-A15-kernen. Deze waren dus op architectuurniveau compatibel met elkaar en konden dus samenwerken. De razend populaire Samsung Galaxy S4, met een door Samsung zelf in elkaar geschroefde Exynos 5 Octa-SoC was een van de eerste bekende smartphones die met deze architectuur werkte. Deze chip had vier Cortex-A7-kernen (op 1,2 GHz) en vier Cortex-A15-kernen (op 1,6 GHz).

Intel Alder Lake

Lange tijd bleef deze architectuur voorbehouden aan mobiele chipsets. Intel en AMD volgden niet. De redenen hiervoor zullen ongetwijfeld zowel technisch zijn als zakelijk. Dat is wellicht goed om eens in een ander artikel uiteen te zetten. Feit is dat het tot 2021 duurde, met de introductie van Alder Lake, vooraleer Intel ook met zogeheten prestatiecores en efficiëntiecores ging werken. Heel erg vindingrijk noemt Intel deze respectievelijk P-cores en E-cores. De E-cores zijn fysiek kleiner en bieden geen ondersteuning voor hyperthreading, de bekende feature van Intel die het mogelijk maakt om naast fysieke cores ook nog virtuele cores in te kunnen schakelen. Hiermee is het mogelijk om workloads die ervoor geschikt zijn en dus veel threads kunnen gebruiken, sneller af te handelen.

AMD Phoenix APU’s

We hoorden in de afgelopen tijd al van meerdere kanten in ons netwerk dat de hybride processorarchitectuur van Intel behoorlijk goed werkt. Het gaat dan met name om de impact die de efficiëntiecores hebben. Deze moeten immers zorgen voor een beduidend lager stroomverbruik. Zeker op laptops is dit vanzelfsprekend cruciaal. Voorheen was je dan veroordeeld tot tergend trage processorvarianten, omdat dat nu eenmaal de trade-off was. Met de koppeling van krachtige en efficiënte cores is dat compromis niet meer nodig.

Volgens een artikel op Tweakers zou na Intel nu ook AMD overstag zijn en met Phoenix APU’s (AMD’s naam voor hun geïntegreerde processors) komen die ook voorzien zijn van een hybride architectuur. Het baseert zich op de observaties van een Twitter-gebruiker. Die verwijst dan weer naar een document waaruit dit duidelijk wordt. Dat document gaat over een nieuwe AMD-serie, met als naam AMD Family 19h Model 70h. Daarin wordt expliciet melding gemaakt van verschillende typen cores.

De nieuwe APU’s zijn best een verrassing, ervan uitgaande dat het hier ook echt gaat om processors met een hybride architectuur. Tijdens de introductie van de Zen 4-architectuur waarop de Phoenix laptop-APU’s zijn gebaseerd, werd namelijk helemaal niet gerept over speciale efficiëntiecores. Dat is op zich gek, want het is een tamelijk fundamentele nieuwe koers voor AMD. Wellicht was het ten tijde van de introductie nog niet zeker of het ook daadwerkelijk ging lukken om deze nieuwe kernen in de nieuwe Phoenix-APU’s te krijgen.

Nieuwe strijd tussen Intel en AMD op komst?

Mochten deze eerste berichten kloppen en er dus daadwerkelijk Phoenix-APU’s op komst zijn met een hybride architectuur, dan gaat AMD ook op dat vlak de strijd weer aan met Intel. Intel heeft het de afgelopen jaren relatief gezien niet altijd even eenvoudig gehad. Zo waren er problemen met de roadmap en uitdagingen rondom EUV en kleinere productieprocessen. AMD heeft juist de nodige goede jaren achter de rug. Met name het zakelijke EPYC-portfolio heeft het goed gedaan in de markt.

Intel lijkt zich de laatste tijd echter behoorlijk herpakt te hebben. Sinds Pat Gelsinger er CEO is heeft het de nodige veranderingen doorgevoerd aan de strategie. De toekomst ziet er in 2023 een stuk rooskleuriger uit dan enkele jaren geleden. Ook de hybride processorarchitectuur heeft zijn steentje hieraan bijgedragen. AMD kan dan eigenlijk niet achterblijven. Als de berichtgeving rondom de Phoenix-APU’s klopt, doet het dat ook niet. Nu moet AMD nog echt goed binnenkomen bij de grote laptopfabrikanten. Dat is eigenlijk al heel lang een probleem. Intel is dermate machtig, dat dit geen sinecure is. Een goed verhaal rondom accuduur kan hier zeker bij helpen.