Operator Telenet levert in België de snelste vaste en mobiele internetsnelheden.

Dat blijkt uit recent onderzoek van Ookla over het eerste kwartaal van dit jaar. De gemiddelde vaste downloadsnelheid in België blijkt op 88,30 Mbps te liggen. De gemiddelde vaste uploadsnelheid is 19,34 Mbps. De gemiddelde mobiele downloadsnelheid komt uit op 54,45 Mpbs en de uploadsnelheid op 11,33 Mbps.

Snelheden aanbieders

Telenet komt als beste uit de bus. De gemiddelde vaste downloadsnelheid van de operator is 133,64 Mbps. VOO staat op de tweede plaats, gevolgd door Orange, Proximus en Scarlet.

Ook voor mobiel internet is Telenet/BASE met gemiddeld 69,48 Mbps het snelst. Proximus volgt met 66,22 Mbps.

DataNews plaatst bij deze cijfers de kanttekening dat snelheden in de praktijk zeer kunnen verschillen, afhankelijk van het meetpunt. Ook biedt Telenet vaak abonnementen met hogere snelheden dan concurrenten.

Snelheden in steden

Verder keken de onderzoekers ook naar in welke steden de snelste verbindingen werden behaald. Voor vast internet zijn dit Antwerpen en Gent, gevolgd door Charleroi, Brussel en Luik.

Voor mobiel internet zijn het (wederom) Gent en Antwerpen die de ranglijst aanvoeren. Brussel komt op de derde plaats, gevolgd door Luik en Charleroi. De dominantie van Gent en Antwerpen wordt mogelijk onder andere veroorzaakt doordat in deze steden 5G het sterkste is uitgerold.