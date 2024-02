AI-software om smishing-berichten tegen te houden, blijkt goed te werken. Proximus blokkeerde in amper een half jaar tijd namelijk meer dan zestien miljoen verdachte sms’en.

Sinds november 2023 blokkeren Telenet en Proximus verdachte sms’en. Vaak bevatten deze een link naar een kwaadaardige website waarop cybercriminelen proberen bijvoorbeeld inloggegevens los te krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België en het BIPT dat bevoegd is voor de telecommarkt. De minister van Telecom, Petra De Sutter, heeft de leiding over het project.

De Sutter maakte vandaag bekend dat telecomoperator Proximus nu al zestien miljoen verdachte sms’en heeft weten te blokkeren. Voor het project werd een nieuw platform ontwikkeld dat onderliggend wordt aangedreven door patroonherkenning en dus AI. Telenet maakt eveneens gebruik van deze technologie, maar maakte nog geen cijfers bekend.

Volgende stap: phishing

In de toekomst moet het prject worden uitgebreid naar phishing en dus e-mail-berichten. AI zal dan verdachte e-mails blokkeren voor de webmails van beide telecomoperatoren. “Het project zit nu in een proeffase, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend”, meldt het CCB. De organisatie geeft verder op basis van eigen cijfers aan dat het probleem van valse e-mail-berichten wellicht groter is dan dit van valse sms’en. “In 2023 ontvingen wij maar liefst 10 miljoen van dergelijke berichten, die tot grote ergernis van de internetgebruiker blijven de ronde doen.”

