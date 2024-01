Telenet zal vanaf volgende week maandag eSIM ondersteunen. De ondersteuning komt er voor zowel iOS- als Android-toestellen.

Telenet-klanten die onmiddellijk gebruik willen maken van de virtuele simkaart zullen eerst langs een verkooppunt van de telecomprovider moeten passeren. De online beschikbaarheid volgt pas in een later stadium. Telenet benoemt deze werkwijze zelf als een ‘soft launch’ van de eSIM.

Een eSIM is een virtuele simkaart waarmee eindgebruikers de toegang tot een telecomnetwerk digitaal kunnen activeren. Bijvoorbeeld door in een app in te loggen of een QR-code te scannen.

Late lancering

De lancering van de eSIM werd in het verleden al enkele keren uitgesteld. De telecomprovider legde de focus voor de lancering op wearables en daardoor loopt het ver achter op de beschikbaarheid van eSIM in vergelijking met concurrenten uit de Belgische telecommarkt. Proximus en Orange lanceerde de virtuele simkaart al enkele jaren geleden.

In Nederland is het concept van de eSIM ook al bekender. VodafoneZiggo biedt bijvoorbeeld al vanaf 2020 abonnementen aan voor een virtuele simkaart.

Klaar voor de toekomst

De eSIM is voornamelijk belangrijk om klaar te zijn voor de toekomst. Zo kunnen smartphone-bouwers op termijn afstappen van de fysieke simkaarthouder. Dat is dan weer voordelig om de e-waste te beperken, een onderwerp waar vandaag extra aandacht aan wordt besteed op International Mobile Phone Recycling Day.