Tan Hock, de CEO van Broadcom, heeft bekendgemaakt jaarlijks 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) extra te investeren “om de waarde voor de klant beter te ontsluiten” van VMware-oplossingen. Het doel van de financiering is om “de groei te versnellen” van VMware door middel van innovatie en R&D.

De helft van het geld gaat naar onderzoek en ontwikkeling. Maar de andere helft gaat naar “het helpen versnellen van de inzet van VMware-oplossingen”. Dat laatste doel zal gebeuren via de professionele diensten van VMware en zijn partnerecosysteem.

De stap volgt op de overname van VMware door Broadcom.

VMware beter maken in wat het doet

Virtualisatie van verschillende compute-, storage- en netwerkfuncties geeft bedrijven de mogelijkheid om delen van het datacenter eenvoudiger te beheren in on-prem, private cloud-omgevingen, aldus de CEO. Dit, zegt hij, geeft hen resultaten die “vergelijkbaar zijn met de productiviteit, efficiëntie, gebruiksgemak, veerkracht en elasticiteit die ondernemingen genieten met public clouds”.

De kerntechnologie om dit te doen bestaat al bij VMware, merkt Broadcom op, maar haast zich eraan toe te voegen dat “Broadcom extra investeringen zal doen om deze technologie naadloos en veel gemakkelijker te laten samenwerken; en middelen om meer klanten te helpen deze geweldige technologie te adopteren en in te zetten”.

Dit zal gebeuren door de multi-cloudstrategie van het bedrijf uit te breiden. Broadcom zal investeren in het uitbreiden van VMware’s software stack om workloads in private en public clouds te draaien en te beheren. Dit betekent op zijn beurt dat elke onderneming eenvoudig, veilig en naadloos applicatieworkloads kan draaien, hetzij on-prem, hetzij “in elk cloudplatform van hun voorkeur”.

Het potentieel van VMware ontsluiten

De andere helft van Hocks initiatief van 2 miljard dollar per jaar is gericht op de groei van het aanbod van professionele VMware-diensten die bedoeld zijn om ondernemingen te helpen private clouds te implementeren. Dit betekent in de eerste plaats een investering in zowel professionele dienstenondersteuning als in externe partners, legt Hock uit.

“Samen met Broadcom zal VMware kunnen samenwerken met wereldwijde systeemintegrators en de investering in professionele diensten bij VMware verdubbelen om klanten te helpen bij het configureren, gebruiken en profiteren van deze technologie, waardoor nog meer waarde wordt ontsloten”, beweert Tan.

“De bredere technologie-industrie, evenals klanten, zullen er alleen maar baat bij hebben als Broadcom het potentieel van VMware ontsluit door het bedrijf te helpen zijn sterke punten en ambities uit te bouwen”.