Telecomaanbieders Vodafone en CK Hutchison zouden van plan zijn een mobiele fusie van 15 miljard pond aan te gaan in het Verenigd Koninkrijk.

De Financial Times stelt dat de Britse mobiele reus Vodafone en CK Hutchinson, die het Britse mobiele netwerk Three exploiteert, “klaar staan” om een combinatie van hun Britse telecomactiviteiten ter waarde van 15 miljard pond aan te kondigen. De FT citeert voor de berichtgeving drie insiderbronnen.

Een dergelijke overeenkomst zou de grootste mobiele operator van het land creëren, met meer dan 28 miljoen klanten. De bronnen bevestigden ook dat een dergelijke deal het eigen vermogen van de gecombineerde groep op ongeveer 9 miljard pond zou waarderen. Daarnaast zou de nieuwe onderneming ongeveer 6 miljard pond schuld hebben, waardoor de ondernemingswaarde van de nieuwe organisatie in totaal ongeveer 15 miljard pond zou bedragen.

De FT verwacht dat de deal tussen Vodafone en Three, waaraan sinds afgelopen najaar wordt gewerkt, later deze maand bekend zal worden gemaakt. Deze zou volgen op de benoeming van insider Margherita Della Valle tot chief executive van Vodafone. De benoeming van Della Valle, een financiële grootheid die bijna 30 jaar voor Vodafone in Italië en het VK heeft gewerkt, komt na “maanden van onzekerheid over wie de Britse telecomgroep permanent zou leiden”, aldus de bronnen aan de FT.

Toezichthouders krijgen veel om zich zorgen over te maken

Hoewel de fusieovereenkomst vanuit zakelijk oogpunt misschien zinvol is, levert ze een hele reeks potentiële problemen op voor de Britse toezichthouders. Volgens de FT zou een dergelijke deal “de weg bereiden voor een langdurige politieke en concurrentiestrijd”. De Britse Competition and Markets Authority (CMA ) heeft zich in het algemeen verzet tegen fusies die zouden kunnen leiden tot een grotere concentratie van marktmacht. De FT wijst er zelfs op dat een soortgelijke deal tussen Three UK en O2 in 2016 werd geblokkeerd.

Naast het antitrustaspect zou de combinatie echter ook het in Hongkong gevestigde CK Hutchison in staat stellen de Britse telecommarkt te verlaten. FT merkt op dat de Britse regering haar nieuwe bevoegdheden in het kader van de National Security and Investment Act is gaan gebruiken om transacties van buitenlandse partijen met betrekking tot Britse activa “die belangrijk worden geacht voor de nationale veiligheid” te beoordelen en soms af te wijzen.

