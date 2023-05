Cloudflare is tegen een eventueel EU-wetsvoorstel dat netwerkkosten met big tech-bedrijven zou moeten gaan verrekenen. Het bedrijf meldt in een blogpost dat de implementatie van de voorstellen het internet zullen vertragen voor consumenten.

Medio 2022 kwam naar buiten dat Frankrijk, Italië en Spanje big tech via EU-wetgeving wilden laten opdraaien voor hun druk op Europese telecommunicatienetwerken. Lobbyisten uit de telco-sector hadden ontdekt dat Apple, Google, Facebook, Amazon, en Netflix verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van het Europese dataverkeer. Big tech zit niet te wachten op extra netwerkkosten, waardoor het op ramkoers ligt met telco-bedrijven. Volgens Cloudflare gaan eventuele EU-plannen echter om veel meer dan alleen deze tweestrijd.

Op dit moment is er nog geen sprake van wetgeving op dit punt, maar de Europese Commissie is wel aan het kijken naar dit thema.

Schrikbeeld

Cloudflare komt met een schrikbeeld van de onbedoelde gevolgen die EU-wetgeving met zich mee zou brengen. Het bedrijf stelt dat de verrekening van netwerkkosten zou leiden tot een ’two-lane’ internet: platforms als Facebook en YouTube zouden zich op de ‘fast lane’ bevinden, terwijl kleinere websites trager dreigen te worden. Met andere woorden: het einde van netneutraliteit. De grote bedrijven kunnen hierover onderhandelen, iets dat andere organisaties niet zomaar samen kunnen klaarspelen. Daarnaast profiteren consumenten en kleinere bedrijven van de lage bandbreedteprijzen, iets dat volgens Cloudflare met de nieuwe regels verleden tijd zou zijn.

Een ander aspect dat de blogpost vermeldt, is het gebrek aan ‘open peering’. Telco-bedrijven hebben in Europa veelal hun eigen onafhankelijke netwerken, die ze via ’transit networks’ met de rest van Europa laten communiceren. ‘Transit providers’ beconcurreren elkaar om tegen betaling de data over te hevelen naar een ander netwerk, in tegenstelling tot een open peering-systeem waarbij er geen extra stappen zijn tussen dataleverancier en -ontvanger. Wegens de stevige concurrentie zijn deze transit-kosten laag, maar EU-wetgeving omtrent netwerkkosten zouden deze kunnen verhogen. Dat zou niet al te verbazingwekkend zijn, gezien de belangen die telco-lobbyisten trachten te behartigen met hun onderzoeken.

Internetproviders zijn ook tegen

Internetproviders hebben eveneens kritiek geleverd op de EU-voorstellen. De angsten van Cloudflare worden door hen beaamd: de plannen kunnen leiden tot een kwaliteitsverlies van het internet voor klanten. De Europese Commissie heeft nog geen besluit genomen en een datum hiervoor is nog niet in zicht. Begin dit jaar kwam naar buiten dat het Europese orgaan beroep doet op de expertise van niet-Europese autoriteiten op dit gebied.