De EU wil 45 miljoen euro uittrekken voor de aanleg van een internetkabel voor de Zwarte Zee. Doel van het project is de connectiviteit voor Georgië te verbeteren en tegelijkertijd de afhankelijkheid van Rusland te verminderen.

Deze week onthulde de Financial Times dat de Europese Unie van plan is een internetkabel over de bodem van de Zwarte Zee aan te leggen. Deze zal de EU-lidstaten rechtstreeks verbinden met de Kaukasus. De kabel kost naar schatting 45 miljoen euro en zal 1100 kilometer lang zijn.

Volgens een door de FT ingezien beleidsdocument van de Europese Commissie moet het project de regio minder “afhankelijk maken van terrestrische glasvezelverbindingen via Rusland.”

Onderzeese kabels kwetsbaar geacht

De internetkabels zijn onder de loep genomen vanwege de wereldwijde bezorgdheid over spionage, aldus FT. Volgens het artikel worden lijnen op het land en de stations waar onderzeese kabels aan land komen, gezien als kwetsbaar voor interceptie door overheden, hackers en dieven.

De bezorgdheid over opzettelijke sabotage van onderzeese kabels en andere maritieme infrastructuur is inderdaad toegenomen. De reden: het opblazen van de Nord Stream-gasleidingen afgelopen september. Onderzoekers in Denemarken, Zweden en Duitsland en westerse inlichtingendiensten hebben niet kunnen vaststellen wie er achter de aanvallen op de pijpleiding zat. De autoriteiten zijn het er echter over eens dat de complexiteit van de operatie erop wijst dat het een staat moet zijn geweest.

Onderdeel van het “Global Gateway”-initiatief

Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 400 actieve onderzeese kabels, met een totale lengte van 1,4 miljoen km. Deze kabels vervoeren 99 procent van het intercontinentale internetverkeer, waaronder data, berichten, e-mails en videogesprekken.

Rusland biedt een van de vele routes waarlangs data tussen Azië en Europa circuleert. Het is een integraal onderdeel van de connectiviteit in sommige delen van Azië en de Kaukasus. De cruciale rol van Rusland heeft volgens de FT “bij sommige politici bezorgdheid gewekt over een te grote afhankelijkheid van het land voor connectiviteit.”

De Zwarte Zeekabel moet deze bezorgdheid wegnemen. Het project maakt deel uit van het Global Gateway-initiatief van de Europese Commissie. Dit initiatief wil ontwikkelingslanden een alternatief bieden voor China’s Belt and Road-initiatief en Digital Silk Road-initiatief, die elk strategische financiering bieden voor fysieke en digitale infrastructuur wereldwijd.

De Europese Investeringsbank heeft een subsidie van 20 miljoen euro voorgesteld voor het Zwarte Zeekabelproject. Het plan bevindt zich momenteel in de haalbaarheidsfase en er kan nog niet op worden geboden.

Lees ook: Arctische internetkabel tussen EU en Japan krijgt eerste investering